Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Запоріжжю. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

У Запоріжжі загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". Трагедія сталася під час розбирання завалів будинку, пошкодженого внаслідок російського удару 13 листопада. На рятувальника впала бетонна плита.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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У Запоріжжі загинув рятувальник під час розбирання завалів

За словами Михайла Семікіна, співробітник рятувальної служби "Кобра" працював на місці руйнувань будинку, який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару. Під час розбирання завалів на нього впала бетонна плита.

"На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув", — повідомив Семікін.

Він також висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблого:

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"Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці".

Що відомо про наслідки російського удару по Запоріжжю

Внаслідок російського удару по промисловому об'єкту та п'ятиповерховому будинку в Космічному районі Запоріжжя 13 листопада кількість поранених зросла до 50 людей. Серед них — восьмеро дітей.

Також, за даними патрульної поліції, внаслідок ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Серед загиблих — 17-річний хлопець.

Скриншот повідомлення Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 12 листопада 2026 року у Комишувасі Запорізької області рятувальники знайшли ще двох загиблих унаслідок російського авіаудару, завданого 2 листопада. Також на місці виявили фрагменти інших тіл. Загалом правоохоронці ідентифікували 48 загиблих.

Новини.LIVE писали, що впродовж доби 11 листопада російські війська завдали 797 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Унаслідок атак поранення дістали 15 людей, серед яких дитина. Також надійшло 331 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.