Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія поранила 15 людей у Запоріжжі: била авіацією та дронами

Росія поранила 15 людей у Запоріжжі: била авіацією та дронами

Ua ru
12 листопада 2026 07:56
РФ поранила 15 людей у Запоріжжі 11 листопада: била авіацією та дронами t.me/ivan_fedorov_zp
Зруйнований дах будинку. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров заявив, що упродовж доби 11 листопада війська РФ завдали 797 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Через російський терор постраждали 15 людей, серед них дитина.

Про це повідомив Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Реклама

Війська Росії атакували Запорізьку область дронами, авіацією та артилерією

Очільник Ради оборони Запорізької області проінформував, що за добу російська армія використала різні види озброєння для атак на регіон.

Зокрема, зафіксовано 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Таврійському, Листівці, Юрківці, Ясній Поляні, Любимівці, Жовтій Кручі та Преображенці.

РФ використала 647 БпЛА для атаки, переважно FPV-дронів. Під атакою опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Тернувате, Григорівка, Веселянка, Біленьке, Наталівка, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Читайте також:

Крім того, російські війська обстріли область із реактивних систем залпового вогню:

"Зафіксовано 7 обстрілів з РЗСВ по Таврійському, Оріхову, Новопавлівці", — зазначив Федоров.

Ще 125 артилерійських ударів зафіксували по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Оріхову та інших населених пунктах.

Іван Федоров проінформував, що загалом надійшло 331 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів в регіоні внаслідок російського терору.

Росія поранила 15 людей у Запоріжжі: била авіацією та дронами - фото 1
Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що 10 листопада російська армія обстріляла селище Запорізької області. Унаслідок російського удару постраждало шестеро місцевих жителів. Рятувальники ДСНС визволили двох травмованих, їх одразу транспортували до медичного закладу.

Ми писали, що війська РФ не припиняють свій терор. Відомо, що 10 листопада вкотре була атакована Дніпропетровщина. Обстріл здійснювався дронами та артилерією. Унаслідок атаки троє людей загинули, п'ятеро поранених.

Запоріжжя Запорізька область Іван Федоров війна в Україні атака FPV-дрони
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації