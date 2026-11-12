Зруйнований дах будинку. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров заявив, що упродовж доби 11 листопада війська РФ завдали 797 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Через російський терор постраждали 15 людей, серед них дитина.

Про це повідомив Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Війська Росії атакували Запорізьку область дронами, авіацією та артилерією

Очільник Ради оборони Запорізької області проінформував, що за добу російська армія використала різні види озброєння для атак на регіон.

Зокрема, зафіксовано 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Таврійському, Листівці, Юрківці, Ясній Поляні, Любимівці, Жовтій Кручі та Преображенці.

РФ використала 647 БпЛА для атаки, переважно FPV-дронів. Під атакою опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Тернувате, Григорівка, Веселянка, Біленьке, Наталівка, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

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Крім того, російські війська обстріли область із реактивних систем залпового вогню:

"Зафіксовано 7 обстрілів з РЗСВ по Таврійському, Оріхову, Новопавлівці", — зазначив Федоров.

Ще 125 артилерійських ударів зафіксували по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Оріхову та інших населених пунктах.

Іван Федоров проінформував, що загалом надійшло 331 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів в регіоні внаслідок російського терору.

Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що 10 листопада російська армія обстріляла селище Запорізької області. Унаслідок російського удару постраждало шестеро місцевих жителів. Рятувальники ДСНС визволили двох травмованих, їх одразу транспортували до медичного закладу.

Ми писали, що війська РФ не припиняють свій терор. Відомо, що 10 листопада вкотре була атакована Дніпропетровщина. Обстріл здійснювався дронами та артилерією. Унаслідок атаки троє людей загинули, п'ятеро поранених.