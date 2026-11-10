Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: t.me/dsns_telegram

Російські війська вкотре масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони регіону, де зафіксували пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у вівторок, 10 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині

Сьогодні, 10 листопада, російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури та приватний будинок. Загинули троє людей.

Ще четверо чоловіків дістали поранення та були госпіталізовані. Двоє постраждалих віком 60 і 63 роки перебувають у тяжкому стані. Ще двох чоловіків — 49 та 40 років — доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також російські війська атакували Новоолександрівську громаду Дніпровського району. Там під удар потрапило сільськогосподарське підприємство.

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На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені складське приміщення, інфраструктура та господарська споруда.

Крім того, поранення дістав 43-річний чоловік. Його госпіталізували, медики оцінюють стан постраждалого як тяжкий.

У Павлоградському районі російські війська атакували Богданівську громаду. Ще один удар зафіксували в Межівській громаді Синельниківського району.

Скриншот повідомлення Олександра Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 10 листопада російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 135 ворожих дронів, зокрема 70 реактивних Shahed. Влучання зафіксували на 19 локаціях, ще у дев’яти місцях виявили падіння уламків збитих цілей.

Новини.LIVE писали, що Рада Безпеки ООН провела спеціальне засідання, під час якого обговорили російські удари по Дніпру та Комишувасі Запорізької області. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, внаслідок цих атак загинули щонайменше 70 людей: 15 — у Дніпрі та 55 — у Комишувасі. Сибіга наголосив, що Росія має понести відповідальність за воєнні злочини, а її постійне членство в Радбезі ООН не може бути виправданням для безкарності.