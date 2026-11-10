Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Днепропетровскую область. Фото: t.me/dsns_telegram

Российские войска в очередной раз подвергли Днепропетровскую область массированному обстрелу с использованием беспилотников и артиллерии. Под ударами оказались четыре района области, где зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры. В результате обстрелов три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа во вторник, 10 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Днепропетровщине

Сегодня, 10 ноября, российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела повреждены предприятия, объекты инфраструктуры и частный дом. Погибли три человека.

Еще четверо мужчин получили ранения и были госпитализированы. Двое пострадавших в возрасте 60 и 63 лет находятся в тяжелом состоянии. Еще двух мужчин — 49 и 40 лет — доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также российские войска атаковали Новоалександровскую общину Днепровского района. Там под удар попало сельскохозяйственное предприятие.

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В Никопольском районе обстрелам подверглись районный центр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригоровская общины. В результате атак повреждены складское помещение, инфраструктура и хозяйственное сооружение.

Кроме того, ранение получил 43-летний мужчина. Его госпитализировали, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое.

В Павлоградском районе российские войска атаковали Богдановскую общину. Еще один удар зафиксировали в Межевской общине Синельниковского района.

Скриншот сообщения Александра Ганжи/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 135 вражеских дронов, в том числе 70 реактивных Shahed. Попадания зафиксировали в 19 точках, ещё в девяти местах обнаружили падение обломков сбитых целей.

Новини.LIVE писали, что Совет Безопасности ООН провел специальное заседание, в ходе которого обсуждались российские удары по Днепру и Комышувасу в Запорожской области. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, в результате этих атак погибли не менее 70 человек: 15 — в Днепре и 55 — в Комышувасе. Сибига подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за военные преступления, а её постоянное членство в Совбезе ООН не может служить оправданием для безнаказанности.