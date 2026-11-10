Поисково-спасательная операция в Камышевахе. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел специальное заседание по Украине. В частности, обсуждались российские террористические удары по Днепру и Камышевахе в Запорожской области, в результате которых погибли не менее 70 человек. Заседание стало напоминанием о том, что война является прямым посягательством на принципы, на которых основана ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

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Специальное заседание Совета Безопасности ООН

"Причина, по которой Совет Безопасности собрался вчера, написана кровью в Днепре и Камышевахе. Российский беспилотник нанес удар по переполненной железнодорожной платформе в Днепре, в результате чего погибли 15 гражданских лиц. В Камышевахе российские управляемые авиабомбы убили не менее 55 человек, собравшихся для получения гуманитарной помощи", — отметил Сибига.

По его словам, военная разведка Украины установила личности российских пилотов, сбросивших бомбы на Камышеваху в Запорожской области, а также офицера, спланировавшего обстрел. Министр заявил, что страна будет преследовать каждого виновного.

Сибига подчеркнул, что ни воинское звание, ни постоянное членство в Совете Безопасности не освобождают от ответственности за военные преступления. По его словам, тем, кто их совершил, стоит вспомнить Нюрнбергские процессы, ведь расплата за их действия может наступить гораздо раньше, чем они ожидают.

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"Умышленный террор России с использованием дронов и ракет против гражданского населения, а также её систематические атаки на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, имеющие решающее значение для ядерной безопасности, являются явными проявлениями ее геноцидной кампании против Украины", — заявил Сибига.

Россия цинично наносит удары по условиям, необходимым для выживания миллионов украинцев. Министр подчеркнул, что эти преступления требуют международной реакции, соответствующей их тяжести.

По словам Сибиги, РФ злоупотребляет постоянным местом в Совете Безопасности, которое она занимает незаконно, чтобы препятствовать международным действиям и избежать ответственности за собственные преступления.

Постоянное членство не дает права безнаказанно совершать военные преступления, запугивать мирное население или нарушать положения Устава ООН. Москва не должна самостоятельно определять пределы международной реакции на собственную агрессию.

Сибига поблагодарил латвийского главу МИД Байбе Браже и Латвию за принципиальное лидерство на заседании и за то, что они четко высказались о геноцидном характере российских зверств.

"Пришло время каждому государству-члену ООН решить, поможет ли оно остановить преступления России или позволит Москве и в дальнейшем совершать их безнаказанно", — добавил министр.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, ГУР идентифицировало российских военнослужащих, причастных к прицельному авиаудару по школе в Камышевахе 2 ноября. В этом здании гражданские лица получали гуманитарную помощь. Всего из-под завалов спасатели извлекли 55 тел погибших, но там еще могут находиться 19 человек.

А 29 октября Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, где находились люди. В результате обстрела погибли 15 человек. В патрульной полиции показали первые кадры после обстрела.