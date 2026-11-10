Пошуково-рятувальна операція в Комишувасі. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Рада Безпеки Організації Обʼєднаних Націй провела спеціальне засідання стосовно України. Зокрема, обговорили російські терористичні удари по Дніпру та Комишувасі в Запорізькій області, внаслідок яких загинули щонайменше 70 людей. Засідання стало нагадуванням, що війна є прямим нападом на принципи, на яких заснована ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Реклама

Спеціальне засідання Ради Безпеки ООН

"Причина, через яку Рада Безпеки зібралася вчора, написана кров’ю у Дніпрі та Комишувасі. Російський безпілотник завдав удару по переповненій залізничній платформі в Дніпрі, в результаті чого загинуло 15 цивільних осіб. У Комишувасі російські керовані авіабомби вбили щонайменше 55 людей, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу", — зазначив Сибіга.

За його словами, військова розвідка України встановила особи російських пілотів, які скинули бомби на Комишуваху Запорізької області, а також офіцера, який спланував обстріл. Міністр заявив, що країна переслідуватиме кожного винуватця.

Сибіга наголосив, що ні військове звання, ні постійне членство в Раді Безпеки не звільняють від відповідальності за воєнні злочини. За його словами, тим, хто їх скоїв, варто згадати Нюрнберзькі процеси, адже розплата за їхні дії може настати значно раніше, ніж вони очікують.

Читайте також:

"Умисний терор Росії з використанням дронів та ракет проти цивільного населення, а також її систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема на об’єкти, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки, є явними проявами її геноцидної кампанії проти України", — заявив Сибіга.

Росія цинічно завдає ударів по умовах, які необхідні для виживання мільйонів українців. Міністр наголосив, що ці злочини вимагають міжнародної реакції, що відповідає їхній тяжкості.

За словами Сибіги, РФ зловживає постійним місцем в Раді Безпеки, яке вона займає незаконно, аби перешкоджати міжнародним діям та уникнути відповідальності за власні злочини.

Постійне членство не дає права безкарно скоювати воєнні злочини, залякувати мирне населення чи порушувати положення Статуту ООН. Москва не повинна самостійно визначати межі міжнародної реакції на власну агресію.

Сибіга подякував латвійській главі МЗС Байбі Браже та Латвії за принципове лідерство на засіданні та за те, що вони чітко висловилися щодо геноцидного характеру російських звірств.

"Настав час кожній державі-члену ООН вирішити, чи допоможе вона зупинити злочини Росії, чи дозволить Москві й надалі вчиняти їх без жодних наслідків", — додав міністр.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, ГУР ідентифікувало російських військовослужбовців, причетних до прицільного авіаудару по школі в Комишувасі 2 листопада. У цій будівлі цивільні отримували гуманітарну допомогу. Загалом з-під завалів рятувальники дістали 55 тіл загиблих, але там ще можуть перебувати 19 людей.

А 29 жовтня Росія завдала удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, де перебували люди. Внаслідок обстрілу загинули 15 осіб. У патрульній поліції показували перші кадри після обстрілу.