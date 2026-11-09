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Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 19 людей

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9 листопада 2026 14:17
Комишуваха після авіаудару РФ: 55 загиблих, ще 19-х ще шукають ДСНС
Рятівники ДСНС на місці трагедії в Комишувасі. Фото: ДСНС

У понеділок, 9 листопада, стало відомо, що в Комишувасі Запорізької області рятувальники вже деблокували з-під завалів 55 тіл загиблих унаслідок російського авіаудару. Правоохоронці встановили особи 30 жертв, водночас під руїнами зруйнованих будівель можуть залишатися люди, пошуки яких постійно ускладнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

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Разбор завалов в Комышевахе
Розбір завалів у Комишувасі. Фото: ДСНС

Тривають пошуки загиблих у Комишувасі

Ідентифікацією жертв займаються поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. Наразі під завалами можуть залишатися ще 19 людей.

Роботи на місці авіаудару тривають, однак рятувальники та правоохоронці змушені працювати в умовах постійної загрози повторних атак. За інформацією поліції, російські дрони регулярно атакують силовиків та спеціальну техніку, залучену до розбору завалів.

Для захисту учасників пошуково-рятувальної операції на місці працюють поліцейські антидронових загонів. Вони забезпечують вогневе прикриття території, де проводять аварійно-рятувальні заходи.

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У Національній поліції наголосили, що пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 7 листопада ГУР оприлюднило імена російських військових, причетних до авіаудару по Комишувасі. За даними розвідки, атаку 2 листопада спланував полковник Федір Зубаков, а до її виконання залучили чотири Су-34.

Також Новини.LIVE писав, що батько пораненого рятувальника Родіона розповів про наслідки російської атаки на Комишуваху. Його 28-річний син дістав переломи щелепи та травми руки, ліктя й плеча. Чоловік переніс операцію та потребує подальшого лікування.

Запорізька область обстріли жертви загиблі Нацполіція
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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