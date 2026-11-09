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Главная Новости дня Под завалами в Камышевахе могут находиться еще 19 человек

Под завалами в Камышевахе могут находиться еще 19 человек

Ua ru
9 ноября 2026 14:17
Камышеваха после авиаудара РФ: 55 погибших, 19 человек числятся пропавшими ГСЧС
Спасатели ГСЧС на месте трагедии в Камышевахе. Фото: ГСЧС

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что в Камышевахе Запорожской области спасатели уже извлекли из-под завалов 55 тел погибших в результате российского авиаудара. Правоохранители установили личности 30 жертв, в то же время под руинами разрушенных зданий могут оставаться люди, поиски которых постоянно осложняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Разбор завалов в Комышевахе
Разбор завалов в Камышевахе. Фото: ГСЧС

Продолжаются поиски погибших в Камышевахе

Идентификацией жертв занимаются полицейские центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Сейчас под завалами могут оставаться еще 19 человек.

Работы на месте авиаудара продолжаются, однако спасатели и правоохранители вынуждены работать в условиях постоянной угрозы повторных атак. По информации полиции, российские дроны регулярно атакуют силовиков и специальную технику, задействованную в разборе завалов.

Для защиты участников поисково-спасательной операции на месте работают полицейские антидроновых отрядов. Они обеспечивают огневое прикрытие территории, где проводятся аварийно-спасательные мероприятия.

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В Национальной полиции подчеркнули, что поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 7 ноября ГУР обнародовало имена российских военнослужащих, причастных к авиаудару по Камышевахе. По данным разведки, атаку 2 ноября спланировал полковник Федор Зубаков, а к ее выполнению привлекли четыре Су-34.

Также Новини.LIVE писал, что отец раненого спасателя Родиона рассказал о последствиях российской атаки на Камышеваху. Его 28-летний сын получил переломы челюсти и травмы руки, локтя и плеча. Мужчина перенес операцию и нуждается в дальнейшем лечении.

Запорожская область обстрелы жертвы погибшие Нацполиция
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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