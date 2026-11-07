Наслідки удару РФ по Комишувасі. Фото: gur.gov.ua

Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, причетних до цілеспрямованого авіаудару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області. У будівлі цивільним надавали гуманітарну допомогу, а внаслідок російської атаки загинули щонайменше 53 людини, ще понад 50 вважаються зниклими безвісти. До бомбардування 2 листопада 2026 року російська армія залучила чотири літаки Су-34.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ГУР МОУ у суботу, 7 листопада.

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Що відомо про авіаудар по школі в Комишувасі

За інформацією ГУР МО України, 2 листопада 2026 року російські окупанти цілеспрямовано атакували Комишуваську гімназію "Джерело". О 09:45 дві керовані авіабомби влучили в навчальний заклад, унаслідок чого були зруйновані спортивна зала та господарська будівля.

Приблизно через годину російські військові скинули ще одну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії. У ньому розташовувалися пункт незламності та укриття, де перебували місцеві жителі.

Після вибуху важкої авіабомби люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають, однак частину знайдених тіл поки не вдалося ідентифікувати. Щоб встановити особи загиблих, у родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК.

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За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.

Хто спланував атаку на Комишуваху

У Головному управлінні розвідки повідомили, що авіаудар по селищу спланував полковник Федір Володимирович Зубаков. Він є начальником групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) "Днєпр" російської окупаційної армії.

Для здійснення атаки росіяни залучили чотири літаки Су-34. За даними української воєнної розвідки, до бомбардування 2 листопада 2026 року була залучена тактична авіаційна група № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ.

Це формування створене на базі 11-го змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії, а також 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО повітряно-космічних сил РФ.

Яких російських льотчиків встановила розвідка

Українська воєнна розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб на Комишуваху. За інформацією ГУР, це:

капітан Єлісєєв Сергій Олександрович;

капітан Звєрєв Дмитро Андрійович;

старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович;

старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович;

лейтенант Перехрест Вадим Олегович.

Особу екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють.

Скриншот ровідомлення ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що батько 28-річного рятувальника Родіона Едуард розповів, як дізнався про поранення сина під час російської атаки на Комишуваху 2 листопада. Чоловік уперше побачив його вже в лікарні, куди рятувальника доправили з переломами щелепи та травмами руки, ліктя й плеча. Також Едуард повідомив, що внаслідок удару загинули його близькі та знайомі, а деякі люди досі вважаються зниклими безвісти.

Новини.LIVE писали, що російські війська 2 листопада атакували авіабомбами школу в Комишувасі Запорізької області, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу. Одна з постраждалих жінок розповіла, що після обвалу плит провела під завалами близько двох годин, поки рятувальники не дістали її за допомогою домкрата. Також вона повідомила, що внаслідок удару загинули вісім її колег, серед яких була напарниця.