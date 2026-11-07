Последствия удара РФ по Камышевахе. Фото: gur.gov.ua

Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских военных, причастных к целенаправленному авиаудару по школе в поселке Камышеваха Запорожской области. В здании гражданским лицам оказывалась гуманитарная помощь, а в результате российской атаки погибли по меньшей мере 53 человека, ещё более 50 считаются пропавшими без вести. Для бомбардировки 2 ноября 2026 года российская армия задействовала четыре самолета Су-34.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГУР МОУ в субботу, 7 ноября.

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Что известно об авиаударе по школе в Камышевахе

По информации ГУР МО Украины, 2 ноября 2026 года российские оккупанты целенаправленно атаковали Камышевасскую гимназию "Джерело". В 09:45 две управляемые авиабомбы попали в учебное заведение, в результате чего были разрушены спортивный зал и хозяйственное здание.

Примерно через час российские военные сбросили ещё одну авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии. В нём располагались пункт непоколебимости и укрытие, где находились местные жители.

После взрыва тяжелой авиабомбы люди оказались под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, однако часть найденных тел пока не удалось идентифицировать. Чтобы установить личности погибших, у родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК.

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По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела ещё около 30 погибших.

Кто спланировал атаку на Камышеваху

В Главном управлении разведки сообщили, что авиаудар по поселку спланировал полковник Фёдор Владимирович Зубаков. Он является начальником группы огневого поражения штаба группировки войск (сил) "Днепр" российской оккупационной армии.

Для осуществления атаки россияне задействовали четыре самолета Су-34. По данным украинской военной разведки, к бомбардировке 2 ноября 2026 года была привлечена тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ.

Это формирование создано на базе 11-го смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии, а также 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО воздушно-космических сил РФ.

Кого из российских летчиков установила разведка

Украинская военная разведка идентифицировала шестерых российских летчиков, которые осуществляли сброс авиабомб на Камышеваху. По информации ГУР, это:

капитан Елисеев Сергей Александрович;

капитан Зверев Дмитрий Андреевич;

старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич;

старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Викторович;

лейтенант Перекрест Вадим Олегович.

Личность члена экипажа еще одного российского самолета в настоящее время устанавливается.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что отец 28-летнего спасателя Родиона Эдуард рассказал, как узнал о ранении сына во время российской атаки на Камышеваху 2 ноября. Мужчина впервые увидел его уже в больнице, куда спасателя доставили с переломами челюсти и травмами руки, локтя и плеча. Также Эдуард сообщил, что в результате удара погибли его близкие и знакомые, а некоторые люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

Новини.LIVE писали, что 2 ноября российские войска атаковали авиабомбами школу в Камышевахе Запорожской области, где местным жителям раздавали гуманитарную помощь. Одна из пострадавших женщин рассказала, что после обрушения плит провела под завалами около двух часов, пока спасатели не достали её с помощью домкрата. Также она сообщила, что в результате удара погибли восемь её коллег, среди которых была напарница.