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Главная Новости дня Удар РФ по Камышевахе: женщина пробыла под завалами два часа, 8 ее коллег погибли

Удар РФ по Камышевахе: женщина пробыла под завалами два часа, 8 ее коллег погибли

Ua ru
3 ноября 2026 23:39
Эксклюзив
Обстрел Камышевахи 2 ноября — женщины рассказали, как пережили удар facebook.com/DSNSZP
Последствия удара РФ по Камышевахе. Фото: facebook.com/DSNSZP

Вчера, в понедельник, 2 ноября, россияне нанесли авиаудар по школе в Камышевахе Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь. Удар привёл к большому количеству жертв. Среди них были коллеги женщины, которая выжила, но пострадала и пробыла под завалами несколько часов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Как пострадавшие женщины пережили вражеский обстрел в Камышевахе

В комментарии журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко пострадавшие женщины рассказали о пережитом. Первая женщина рассказала, что во время обстрела находилась на огороде. Однако, несмотря на наличие укрытия в подземной школе, она туда не пошла.

"Рядом, на улице Шевченко, были попадания... Нет, не ходила прятаться", — сказала она.

Другая пострадавшая вспоминает, что после того, как вынесла мусор, вернулась в помещение, а дальше ничего не помнит. После обрушения она провела под завалами около двух часов — спасатели доставали её с помощью домкрата.

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"Что я помню? Вынесла мусор, зашла и дальше ничего. Плиты обрушились... Через два часа меня вытащили... (Спасатели — Ред.) и поднимали домкратом", — рассказала женщина.

Она добавила, что в помещении вместе с ней находилась напарница, которая погибла на месте. По ее словам, в тот день в подземной школе было много людей, в том числе работниц бригады — восемь женщин из этой бригады погибли.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября российские оккупанты атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области. Ударов было несколько. Сначала враг нанес удар по школе, где раздавали гуманитарную помощь, а затем по укрытию, где находились люди.

Также мы писали, что, по последним данным, число погибших возросло до 33. При этом под завалами могут оставаться еще около 50 человек.

Запорожская область обстрелы война в Украине Авиаудар пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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