Последствия удара РФ по Камышевахе. Фото: facebook.com/DSNSZP

Вчера, в понедельник, 2 ноября, россияне нанесли авиаудар по школе в Камышевахе Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь. Удар привёл к большому количеству жертв. Среди них были коллеги женщины, которая выжила, но пострадала и пробыла под завалами несколько часов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Как пострадавшие женщины пережили вражеский обстрел в Камышевахе

В комментарии журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко пострадавшие женщины рассказали о пережитом. Первая женщина рассказала, что во время обстрела находилась на огороде. Однако, несмотря на наличие укрытия в подземной школе, она туда не пошла.

"Рядом, на улице Шевченко, были попадания... Нет, не ходила прятаться", — сказала она.

Другая пострадавшая вспоминает, что после того, как вынесла мусор, вернулась в помещение, а дальше ничего не помнит. После обрушения она провела под завалами около двух часов — спасатели доставали её с помощью домкрата.

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"Что я помню? Вынесла мусор, зашла и дальше ничего. Плиты обрушились... Через два часа меня вытащили... (Спасатели — Ред.) и поднимали домкратом", — рассказала женщина.

Она добавила, что в помещении вместе с ней находилась напарница, которая погибла на месте. По ее словам, в тот день в подземной школе было много людей, в том числе работниц бригады — восемь женщин из этой бригады погибли.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября российские оккупанты атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области. Ударов было несколько. Сначала враг нанес удар по школе, где раздавали гуманитарную помощь, а затем по укрытию, где находились люди.

Также мы писали, что, по последним данным, число погибших возросло до 33. При этом под завалами могут оставаться еще около 50 человек.