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Головна Новини дня Удар РФ по Комишувасі: жінка була під завалами дві години, 8 її колег загинули

Удар РФ по Комишувасі: жінка була під завалами дві години, 8 її колег загинули

Ua ru
3 листопада 2026 23:39
Ексклюзив
Обстріл Комишувахи 2 листопада - жінки розповіли, як пережили удар facebook.com/DSNSZP
Наслідки удару РФ по Комишувасі. Фото: facebook.com/DSNSZP

Росіяни вчора у понеділок, 2 листопада, атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу. Удар призвів до великої кількості жертв. Серед них були колеги жінки, яка вижила, але постраждала і була під завалами кілька годин.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Як постраждалі жінки пережили ворожий обстріл у Комишувасі

У коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко постраждалі жінки розповіли про пережите. Перша жінка розповіла, що під час обстрілу перебувала на городі. Однак попри наявність укриття в підземній школі, вона туди не пішла.

"Поряд на Шевченківській вулиці були прильоти... Ні, яке ходила ховатись", — сказала вона.

Інша постраждала згадує, що після того, як винесла сміття, повернулася до приміщення, а далі нічого не пам'ятає. Після обвалу вона провела під завалами близько двох годин — рятувальник діставали її за допомогою домкрата.

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"Що пам'ятаю? Винесла сміття, зайшла і далі нічого. Завалили плити... Через години дві мене витягнули... (Рятувальники — Ред.) і домкрат піднімали", — розповіла жінка.

Вона додала, що в приміщенні разом із нею перебувала напарниця, яка загинула одразу. За її словами, того дня в підземній школі було багато людей, зокрема працівниці бригади — вісім жінок із цієї бригади загинули.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада російські окупанти атакували селище Комишуваха Запорізької області. Ударів було декілька. Спочатку ворог вдарив по школі, де роздавали гуманітарну допомогу , а потім по укриттю, де були люди.

Також ми писали, що за останніми даними, кількість загиблих зросла до 33. Водночас під завалами можуть залишатися ще близько 50 людей.

Запорізька область обстріли війна в Україні Авіаудар постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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