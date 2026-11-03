Наслідки удару РФ по Комишувасі. Фото: facebook.com/DSNSZP

Росіяни вчора у понеділок, 2 листопада, атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу. Удар призвів до великої кількості жертв. Серед них були колеги жінки, яка вижила, але постраждала і була під завалами кілька годин.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Як постраждалі жінки пережили ворожий обстріл у Комишувасі

У коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко постраждалі жінки розповіли про пережите. Перша жінка розповіла, що під час обстрілу перебувала на городі. Однак попри наявність укриття в підземній школі, вона туди не пішла.

"Поряд на Шевченківській вулиці були прильоти... Ні, яке ходила ховатись", — сказала вона.

Інша постраждала згадує, що після того, як винесла сміття, повернулася до приміщення, а далі нічого не пам'ятає. Після обвалу вона провела під завалами близько двох годин — рятувальник діставали її за допомогою домкрата.

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"Що пам'ятаю? Винесла сміття, зайшла і далі нічого. Завалили плити... Через години дві мене витягнули... (Рятувальники — Ред.) і домкрат піднімали", — розповіла жінка.

Вона додала, що в приміщенні разом із нею перебувала напарниця, яка загинула одразу. За її словами, того дня в підземній школі було багато людей, зокрема працівниці бригади — вісім жінок із цієї бригади загинули.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада російські окупанти атакували селище Комишуваха Запорізької області. Ударів було декілька. Спочатку ворог вдарив по школі, де роздавали гуманітарну допомогу , а потім по укриттю, де були люди.

Також ми писали, що за останніми даними, кількість загиблих зросла до 33. Водночас під завалами можуть залишатися ще близько 50 людей.