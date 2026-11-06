Спасатели ищут тела людей под завалами в Камышевахе после бомбардировки со стороны РФ. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

Уже пятый день в Камышевахе продолжается сложная спасательная операция после удара РФ по школе 2 ноября. Число погибших достигло 53, но под завалами еще могут находиться тела. Россияне применили тактику двойного удара. Девять авиабомб сначала попали в мирных жителей возле гуманитарного штаба, а затем — в полицию и ГСЧС.

Об этом сообщил и.о. заместителя ОВА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Спасатели продолжают искать тела людей под завалами школы в Камышевахе

На данный момент известно уже о 53 погибших мирных жителях и представителях экстренных служб.

Сообщение о результатах спасательной операции на пятый день. Фото: скриншот

Первая волна ударов пришлась на толпу мирных жителей, собравшихся для получения гуманитарной помощи. Впоследствии, когда на место трагедии экстренно прибыли экипажи полиции и спасательные бригады, враг нанес повторный удар прямо по ним.

На месте попаданий уже пятые сутки подряд непрерывно ведутся масштабные поисково-спасательные работы. К разбору разрушенных конструкций и поиску людей привлечены абсолютно все необходимые экстренные и коммунальные службы.

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Эксперты отмечают, что эта операция является чрезвычайно сложной и изнурительной. Работа специалистов существенно осложняется тем, что расчищать завалы приходится фактически под постоянной угрозой нанесения новых российских авиаударов по этой же локации.

Новини.LIVE сообщали, что Россия не прекращает атаковать Украину и ежедневно наносит новые удары по гражданской инфраструктуре.

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по Харькову и еще восьми населенным пунктам области. Вражеские обстрелы повредили многоквартирные и частные дома, торговые павильоны, автомобили и хозяйственные постройки. Травмы различной степени тяжести получили семеро гражданских лиц.

В ночь на 6 ноября россияне запустили по территории Украины 227 ударных беспилотников, включая модифицированные реактивные "Шахеды". Подразделения ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 196 вражеских дронов, сбив или подавив их средствами РЭБ. При этом прямые попадания и осколки были зафиксированы в 22 различных местах.