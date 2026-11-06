Рятувальники шукають діла людей під завалами в Комишувасі після бомбардування РФ. Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Уже п'ятий день у Комишувасі триває складна рятувальна операція після удару РФ по школі 2 листопада. Кількість загиблих досягла 53, але під завалами ще можуть бути тіла. Росіяни застосували тактику подвійного удару. Дев'ять авіабомб поцілили спочатку в цивільних біля гуманітарного штабу, а потім — у поліцію та ДСНС.

Про це повідомив т.в.о. заступника ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Рятувальники продовжують шукати тіла людей під завалами школи в Комишувасі

Станом на зараз відомо вже про 53 загиблих мирних мешканців та представників екстрених служб.

Повідомлення про наслідки рятувальної операції на п'яту добу. Фото: скриншот

Перша хвиля ударів прийшлася по натовпу цивільних людей, котрі зібралися для отримання гуманітарної допомоги. Згодом, коли на місце трагедії екстрено приїхали екіпажі поліції та рятувальні бригади, ворог завдав повторного удару просто по них.

На місці влучань уже п'яту добу поспіль безперервно тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи. До розбору розбитих конструкцій та пошуку людей залучені абсолютно всі необхідні екстрені та комунальні служби.

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Фахівці зазначають, що ця операція є надзвичайно важкою та виснажливою. Робота спеціалістів суттєво ускладнюється тим, що розчищати завали доводиться фактично під постійною загрозою завдання нових російських авіаударів по цій же локації.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія не припиняє атакувати Україну і щодня завдає нових ударів по цивільній інфраструктурі.

Минулої доби російська армія завдала ударів по Харкову та ще восьми населених пунктах області. Ворожі обстріли пошкодили багатоквартирні й приватні будинки, торговельні павільйони, авто та господарські споруди. Травми різного ступеня тяжкості отримали семеро цивільних.

У ніч проти 6 листопада росіяни випустили по території України 227 ударних безпілотників, включно з модифікованими реактивними "Шахедами". Підрозділи ППО та мобільні вогневі групи нейтралізували 196 ворожих дронів, збивши або подавивши їх засобами РЕБ. Водночас прямі влучання та уламки зафіксували на 22 різних локаціях.