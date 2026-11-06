Політ російського дрона. Фото: Reuters

У ніч проти 6 листопада Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по Україні 227 безпілотників різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 196 ворожих цілей, серед яких були реактивні "Шахеди". Наслідки ворожих влучань та падіння уламків зафіксовано на 22 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Масований наліт різних типів дронів 6 листопада

З вечора 5 листопада Російська Федерація розпочала чергову повітряну атаку, яка тривала всю ніч. Починаючи з 18:00, російські війська запустили по українській території загалом 227 ударних дронів. Ворог використовував не лише стандартні дрони-камікадзе типу Shahed, але й апарати "Гербера" та імітаційні дрони "Пародія". Варто зазначити, що 86 запущених "Шахедів" були оснащені реактивними двигунами.

Для пусків росіяни задіяли одразу сім напрямків. З території РФ дрони летіли з Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська. Крім того, атака здійснювалася з тимчасово окупованих територій — з Донецька, а також із кримських полігонів Чауда та Гвардійське.

До відбиття безпрецедентної за кількістю атаки залучили всі наявні сили оборони: від мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби до зенітних ракетних військ, авіації та підрозділів безпілотних систем.

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Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 ранку 6 листопада українські військові успішно збили або подавили засобами РЕБ 196 російських дронів. Серед ліквідованих апаратів виявилося 70 реактивних "Шахедів", а також "Гербери" та безпілотники інших типів.

За попередніми даними, російські дрони влучили по 14 різних локаціях, де зафіксовано руйнування. Окрім прямої шкоди від ударів, ще у восьми місцях зафіксували наслідки від падіння уламків знищених українськими оборонцями дронів.

Новини.LIVE інформували, що росіяни модернізували безпілотник "Гербера", збільшивши дальність його польоту до 1200 кілометрів. Нова модифікація дрона може нести бойову частину вагою до 25 кг, а один із таких апаратів уже фіксували в повітряному просторі Польщі.

Російські війська змінили тактику ударів БпЛА. "Шахеди" тепер пускають невеликими групами за різними складними маршрутами, намагаючись розпорошити сили ППО. Через це українські пілоти на F-16 змушені долати великі дистанції заради перехоплення поодиноких цілей, що значно перевантажує ресурси винищувальної авіації.