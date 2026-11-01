Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Збройні сили РФ запускають ударні безпілотники невеликими групами та спрямовують їх різними маршрутами, щоб максимально ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Через таку тактику українським винищувачам F-16 доводиться долати значні відстані для перехоплення навіть кількох "Шахедів", що створює додаткове навантаження на авіацію під час відбиття повітряних атак.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі "Ранок.LIVE", передає портал Новини.LIVE.

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Ігнат про російські атаки дронами

За словами речника Повітряних сил, російські війська не запускають усі ударні безпілотники одночасно, а спрямовують їх послідовно, розосереджуючи по різних маршрутах. Така тактика змушує українську протиповітряну оборону реагувати на повітряні загрози в різних районах країни.

"Треба піднімати авіацію, перелітати величезні відстані на F-16, щоб перехопити два "Шахеди", потім повертатися", — пояснив Ігнат.

Речник наголосив, що навіть невелика кількість ворожих безпілотників може потребувати значних зусиль з боку української винищувальної авіації.

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"Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою", — додав Ігнат.

За словами Ігната, саме на такий ефект і розраховує російське командування, намагаючись максимально ускладнити роботу всіх складових української ППО.

Наразі Сили оборони для протидії російським безпілотникам застосовують не лише винищувачі, а й зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками, серед яких було 64 реактивні дрони. За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила та подавила 371 ворожу ціль, зокрема 47 реактивних безпілотників. Водночас зафіксовано влучання на 16 локаціях і падіння уламків збитих дронів ще на 14.

Також Новини.LIVE писав, що радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив використання Росією хмарності для атак "Шахедами".