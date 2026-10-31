Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Російські війська запускають десятки ударних безпілотників типу "Шахед", намагаючись використати несприятливі погодні умови для роботи української протиповітряної оборони. Армія РФ розраховує на суцільну хмарність, яка може заважати й екіпажам дронів-перехоплювачів виявляти повітряні цілі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Безпілотник "Шахед". Фото: росЗМІ

Росія використовує хмарність для атак "Шахедами"

За словами фахівця, російські війська сьогодні застосовують десятки звичайних бензинових ударних безпілотників. Противник враховує погодні умови над Україною та намагається використати суцільну хмарність на свою користь.

"Флеш" вважає, що росіяни сподіваються, що через щільні хмари українським екіпажам дронів-перехоплювачів буде складніше виявляти ворожі безпілотники.

За оцінкою Бескрестнова, погодні умови є одним із чинників, на які російське командування розраховує під час планування повітряних атак на цей момент.

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Зазначимо, що суцільна хмарність може обмежувати видимість повітряних цілей, зокрема під час їхнього пошуку за допомогою оптичних камер.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 31 жовтня російські війська атакували Україну 134 ударними безпілотниками, серед яких було 72 реактивні дрони. За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила та подавила 105 повітряних цілей, зокрема 49 реактивних "Шахедів".

Також Новини.LIVE писав, що "Флеш" раніше попередив про загрозу локальної катастрофи через російські удари по цивільній інфраструктурі. За його словами, Росія намагається зруйнувати економічний потенціал України, атакуючи міста, мости та склади. Особливу небезпеку становить дефіцит ракет PAC-3 для систем Patriot, оскільки РФ виробляє більше балістичних ракет, ніж у світі виготовляють засобів для їх перехоплення.