Флеш: РФ использует облачность для атак с помощью Шахедов
Российские войска запускают десятки ударных беспилотников типа "Шахед", пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия для работы украинской противовоздушной обороны. Армия РФ рассчитывает на сплошную облачность, которая может мешать и экипажам дронов-перехватчиков обнаруживать воздушные цели.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Россия использует облачность для атак "Шахедами"
По словам специалиста, российские войска сегодня применяют десятки обычных бензиновых ударных беспилотников. Противник учитывает погодные условия над Украиной и пытается использовать сплошную облачность в свою пользу.
"Флеш" считает, что россияне надеются, что из-за плотных облаков украинским экипажам дронов-перехватчиков будет сложнее обнаруживать вражеские беспилотники.
По оценке Бескрестнова, погодные условия являются одним из факторов, на которые российское командование рассчитывает при планировании воздушных атак в настоящее время.
Отметим, что сплошная облачность может ограничивать видимость воздушных целей, в частности при их поиске с помощью оптических камер.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 134 ударными беспилотниками, среди которых было 72 реактивных дрона. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила и подавила 105 воздушных целей, в частности 49 реактивных "Шахедов".
Также Новини.LIVE писал, что "Флеш" ранее предупредил об угрозе локальной катастрофы из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, Россия пытается разрушить экономический потенциал Украины, атакуя города, мосты и склады. Особую опасность представляет дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку РФ производит больше баллистических ракет, чем в мире изготавливают средств для их перехвата.