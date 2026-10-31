Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Российские войска запускают десятки ударных беспилотников типа "Шахед", пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия для работы украинской противовоздушной обороны. Армия РФ рассчитывает на сплошную облачность, которая может мешать и экипажам дронов-перехватчиков обнаруживать воздушные цели.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Беспилотник "Шахед". Фото: росСМИ

Россия использует облачность для атак "Шахедами"

По словам специалиста, российские войска сегодня применяют десятки обычных бензиновых ударных беспилотников. Противник учитывает погодные условия над Украиной и пытается использовать сплошную облачность в свою пользу.

"Флеш" считает, что россияне надеются, что из-за плотных облаков украинским экипажам дронов-перехватчиков будет сложнее обнаруживать вражеские беспилотники.

По оценке Бескрестнова, погодные условия являются одним из факторов, на которые российское командование рассчитывает при планировании воздушных атак в настоящее время.

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Отметим, что сплошная облачность может ограничивать видимость воздушных целей, в частности при их поиске с помощью оптических камер.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 134 ударными беспилотниками, среди которых было 72 реактивных дрона. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила и подавила 105 воздушных целей, в частности 49 реактивных "Шахедов".

Также Новини.LIVE писал, что "Флеш" ранее предупредил об угрозе локальной катастрофы из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, Россия пытается разрушить экономический потенциал Украины, атакуя города, мосты и склады. Особую опасность представляет дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку РФ производит больше баллистических ракет, чем в мире изготавливают средств для их перехвата.