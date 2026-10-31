Військовий Повітряних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч проти 31 жовтня російські війська запустили по Україні 134 ударні безпілотники, зокрема 72 реактивні. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 105 повітряних цілей. Водночас зафіксували влучання на 20 локаціях і падіння уламків на ще 10.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Як відбивали російську атаку

Із 18:00 30 жовтня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювали з території Росії та тимчасово окупованих територій України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 105 безпілотників. Серед них — 49 реактивних дронів типу Shahed.

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Які наслідки атаки

Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників упали на 10 локаціях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російських атак 31 жовтня на Дніпропетровщину загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Упродовж доби окупанти понад 20 разів били безпілотниками по п’яти районах області.

Також Новини.LIVE писали, що за добу 30 жовтня російські війська завдали 935 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Окупанти застосували 745 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони, здійснили 175 артилерійських та 15 авіаційних ударів; унаслідок атак загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.