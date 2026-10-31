Военнослужащий Воздушных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника, в том числе 72 реактивных. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 105 воздушных целей. При этом зафиксировали попадания в 20 местах и падение обломков ещё в 10.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как отражали российскую атаку

С 18:00 30 октября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 105 беспилотников. Среди них — 49 реактивных дронов типа Shahed.

Читайте также:

Каковы последствия атаки

Зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения по 20 локациям. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали на 10 локациях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российских атак 31 октября в Днепропетровской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. В течение суток оккупанты более 20 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам области.

Также Новини.LIVE писали, что за сутки 30 октября российские войска нанесли 935 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Оккупанты задействовали 745 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, нанесли 175 артиллерийских и 15 авиационных ударов; в результате атак погиб один человек, ещё двое получили ранения.