Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Вооруженные силы РФ запускают ударные беспилотники небольшими группами и направляют их по разным маршрутам, чтобы максимально усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Из-за такой тактики украинским истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния для перехвата даже нескольких "Шахедов", что создает дополнительную нагрузку на авиацию во время отражения воздушных атак.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире "Ранок.LIVE", передает портал Новини.LIVE.

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Игнат о российских атаках дронами

По словам представителя Воздушных сил, российские войска не запускают все ударные беспилотники одновременно, а направляют их последовательно, рассредоточивая по разным маршрутам. Такая тактика вынуждает украинскую противовоздушную оборону реагировать на воздушные угрозы в разных районах страны.

"Нужно поднимать авиацию, преодолевать огромные расстояния на F-16, чтобы перехватить два "Шахеда", потом возвращаться", — объяснил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что даже небольшое количество вражеских беспилотников может требовать значительных усилий со стороны украинской истребительной авиации.

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"Это все очень сложно делать в условиях противовоздушного боя", — добавил Игнат.

По словам Игната, именно на такой эффект и рассчитывает российское командование, пытаясь максимально усложнить работу всех составляющих украинской ПВО.

В настоящее время Силы обороны для противодействия российским беспилотникам применяют не только истребители, но и зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками, среди которых было 64 реактивных дрона. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила и подавила 371 вражескую цель, в частности 47 реактивных беспилотников. В то же время зафиксированы попадания на 16 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 14.

Также Новини.LIVE писал, что советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" объяснил использование Россией облачности для атак "Шахедами".