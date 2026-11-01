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Головна Новини дня ППО знешкодила 371 російський безпілотник під час нічної атаки

ППО знешкодила 371 російський безпілотник під час нічної атаки

Ua ru
1 листопада 2026 09:02
Атака Росії на Україну 1 листопада: ППО збила 371 безпілотник facebook.com/GeneralStaff.ua
Військові ЗСУ відбивають російську атаку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч проти 1 листопада російські війська запустили по Україні 433 ударні безпілотники, зокрема 64 реактивні. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 371 ворожий БпЛА. Водночас понад 40 ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Україну вночі

За даними військових, противник розпочав атаку о 18:00 31 жовтня. Росія застосувала безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Міллерового на території Росії, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона збила або подавила 371 ворожий безпілотник. Із них 47 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що понад 40 ударних безпілотників на момент оприлюднення зведення залишалися в повітрі, а бойова робота тривала.

Раніше Новини.LIVE писали, що впродовж доби 31 жовтня російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранення дістали шестеро людей. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що 1 листопада після російських ударів по Дніпру та Харкову "Укрзалізниця" змінила маршрути окремих поїздів. Через пошкодження вагонів і локомотивів затримки деяких рейсів сягнули 16 годин. Пасажирам на окремих ділянках доводилося пересідати на дизельні або електропоїзди. Зміни торкнулися, зокрема, напрямків із Солотвина, Ясіні, Трускавця та Львова.

ППО ракети дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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