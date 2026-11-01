Військові ЗСУ відбивають російську атаку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч проти 1 листопада російські війська запустили по Україні 433 ударні безпілотники, зокрема 64 реактивні. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 371 ворожий БпЛА. Водночас понад 40 ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Україну вночі

За даними військових, противник розпочав атаку о 18:00 31 жовтня. Росія застосувала безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Міллерового на території Росії, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона збила або подавила 371 ворожий безпілотник. Із них 47 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що понад 40 ударних безпілотників на момент оприлюднення зведення залишалися в повітрі, а бойова робота тривала.

Раніше Новини.LIVE писали, що впродовж доби 31 жовтня російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранення дістали шестеро людей. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що 1 листопада після російських ударів по Дніпру та Харкову "Укрзалізниця" змінила маршрути окремих поїздів. Через пошкодження вагонів і локомотивів затримки деяких рейсів сягнули 16 годин. Пасажирам на окремих ділянках доводилося пересідати на дизельні або електропоїзди. Зміни торкнулися, зокрема, напрямків із Солотвина, Ясіні, Трускавця та Львова.