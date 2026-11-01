Военные ВСУ отражают российскую атаку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ночь на 1 ноября российские войска запустили по Украине 433 ударных беспилотника, в том числе 64 реактивных. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 371 вражеский БПЛА. В то же время более 40 ударных дронов оставались в воздухе, боевые действия продолжались.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как россияне атаковали Украину ночью

По данным военных, противник начал атаку в 18:00 31 октября. Россия применила беспилотники типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Миллерова на территории России, а также из временно оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным на 07:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 371 вражеский беспилотник. Из них 47 были реактивными.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения по 16 объектам. Еще на 14 объектах упали обломки сбитых целей.

В Воздушных силах отметили, что более 40 ударных беспилотников на момент публикации сводки оставались в воздухе, а боевые действия продолжались.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 31 октября российские войска нанесли 699 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов в Запорожском районе ранения получили шесть человек. Также были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября после российских ударов по Днепру и Харькову "Укрзализныця" изменила маршруты отдельных поездов. Из-за повреждений вагонов и локомотивов задержки некоторых рейсов достигли 16 часов. Пассажирам на отдельных участках приходилось пересаживаться на дизельные или электропоезда. Изменения коснулись, в частности, направлений из Солотвина, Ясино, Трускавца и Львова.