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Главная Новости дня Россия атаковала Украину 227 дронами: было 14 попаданий

Россия атаковала Украину 227 дронами: было 14 попаданий

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6 ноября 2026 09:03
Атака 227 беспилотников на Украину: сколько целей уничтожила ПВО 6 ноября Reuters
Полет российского дрона. Фото: Reuters

В ночь на 6 ноября Россия совершила масштабную атаку, запустив по Украине 227 беспилотников различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 196 вражеских целей, среди которых были реактивные "Шахеды". Последствия вражеских попаданий и падения обломков зафиксированы в 22 местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Массированный налёт дронов различных типов 6 ноября

С вечера 5 ноября Российская Федерация начала очередную воздушную атаку, которая продолжалась всю ночь. Начиная с 18:00, российские войска запустили по украинской территории в общей сложности 227 ударных дронов. Враг использовал не только стандартные дроны-камикадзе типа Shahed, но и аппараты "Гербера" и имитационные дроны "Пародия". Стоит отметить, что 86 запущенных "Шахедов" были оснащены реактивными двигателями.

Для запусков россияне задействовали сразу семь направлений. С территории РФ дроны летели из Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска. Кроме того, атака осуществлялась с временно оккупированных территорий — из Донецка, а также с крымских полигонов Чауда и Гвардейское.

Для отражения беспрецедентной по количеству атаки были задействованы все имеющиеся силы обороны: от мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы до зенитных ракетных войск, авиации и подразделений беспилотных систем.

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Статистика сбитых дронов. Фото: ВВС ВСУ

По состоянию на 08:00 утра 6 ноября украинские военные успешно сбили или подавили средствами РЭБ 196 российских дронов. Среди ликвидированных аппаратов оказалось 70 реактивных "Шахедов", а также "Герберы" и беспилотники других типов.

По предварительным данным, российские дроны поразили 14 различных локаций, где зафиксированы разрушения. Помимо прямого ущерба от ударов, ещё в восьми местах зафиксировали последствия падения обломков дронов, уничтоженных украинскими защитниками.

Новини.LIVE сообщали, что россияне модернизировали беспилотник "Гербера", увеличив дальность его полета до 1200 километров. Новая модификация дрона может нести боевую часть весом до 25 кг, а один из таких аппаратов уже был зафиксирован в воздушном пространстве Польши.

Российские войска изменили тактику ударов БПЛА. "Шахеды" теперь запускают небольшими группами по различным сложным маршрутам, пытаясь рассеять силы ПВО. Из-за этого украинские пилоты на F-16 вынуждены преодолевать большие расстояния ради перехвата единичных целей, что значительно перегружает ресурсы истребительной авиации.

обстрелы ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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