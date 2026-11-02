Російський дрон типу "Герань". Фото: кадр з відео

Російські війська почали використовувати збільшену версію дрона "Гербера" з дальністю польоту до 1200 кілометрів. Оновлений апарат тепер здатен нести до 25 кг вибухівки. Оновлену версію дрона вже фіксували в Польщі.

Відповідні дані опублікувало Головне управління розвідки, передає Новини.LIVE.

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Росія вдосконалила дрон-приманку і зробила його смертоносним

Російський військово-промисловий комплекс суттєво модернізував безпілотники "Гербера", перетворивши їх із простих приманок на повноцінні далекобійні системи. Початково ці апарати створювалися як недорогі хибні цілі для виснаження української протиповітряної оборони і випускалися у базових модифікаціях "Камікадзе" та "Розвідник".

Однак поступово окупанти почали оснащувати їх дороговартісною електронікою. На борту з'явилися системи зв'язку, характерні для значно дорожчих "Гераней", зокрема mesh-модеми, антени "Комета" та якісні камери на гімбальних підвісах.

Іноземні деталі з дрона, які були виявлені в ході дослідження. Фото: ГУР

Новітній зразок "Гербери" значно додав у розмірах. Тепер розмах його крил сягає 3 метрів, а загальна довжина фюзеляжу становить 2,6 метра. Головною технічною зміною стало встановлення великого паливного бака об'ємом 63 літри. Щоб паливо не переливалося і борт зберігав стабільність під час різких маневрів, резервуар усередині розділили на окремі ізольовані секції.

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Завдяки такому запасу пального дальність оновленого безпілотника зросла до 1200 кілометрів. Також дрон має двотактний двоциліндровий двигун. Експерти зазначають, що конструктивно це рівно половина стандартного мотора від "Герані-2", виробництво якого росіяни локалізували на території особливої економічної зони "Алабуга".

3D візуалізація оновленої версії "Гербера-2". Фото: ГУР

За заявленими характеристиками виробника, збільшена "Гербера" здатна нести бойову частину вагою до 25 кілограмів. У зразку, який потрапив до рук українських фахівців, була встановлена 10-кілограмова осколково-фугасна запалювальна бойова частина ОФЗБЧ-10. Крім того, всередині апарата знаходилися додаткові мішки, наповнені запалювальною сумішшю.

Електронна компонентна база БпЛА традиційно спирається на іноземні деталі. Серед знайдених комплектуючих найбільше представлені китайські виробники — вісім деталей, та американські — чотири компоненти.

"Мозок" "Гербери-2" складається з оновленого польотного контролера, 12-канальної системи "Комета" та mesh-модема від китайської компанії Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. За обробку відеосигналу відповідає спеціальний новий блок "Сосиска", який російські інженери побудували на базі китайського мікрокомп'ютера Coke Pi.

Окрему увагу розробники приділили оптиці. Досліджений екземпляр був оснащений подвійною IP-камерою. Її закріпили прямо на фюзеляжі над паливним баком для виявлення українських зенітних перехоплювачів. Розвідка також підтвердила існування інших комплектацій дрона, де використовуються курсові IP-камери або системи з трьохосьовими підвісами.

Фахівці ГУР наголошують, що через збільшену дальність польоту зона ризику від застосування "Гербери-2" виходить далеко за межі України. Здатність долати 1200 кілометрів робить цей дрон загрозою для країн Європи. Зокрема, у середині вересня саме такий безпілотник із бойовою частиною вже виявляли на балтійському узбережжі Польщі.

Новини.LIVE Росія почала запускати безпілотники з елементами штучного інтелекту, здатні самостійно сканувати місцевість за картинкою без сигналу GPS, розпізнавати цілі та атакувати їх без участі оператора. Через повну автономність таких апаратів традиційні системи РЕБ проти них стають майже безсилими.

Крім того, окупанти різко наростили швидкість своїх БпЛА. За словами радника президента з оборонних технологій Сергія Бескрестнова ("Флеш"), нові дрони "Герань-5" розвивають до 1000 км/год проти 300 км/год у попередніх моделей, а темпи виробництва реактивних "Шахедів" у РФ уже сягають до 3 тисяч одиниць на місяць під накопичення до зимових атак.

Паралельно ворог веде так звану "війну міст", методично вибиваючи мости, логістичні вузли, склади та енергетику, аби паралізувати український тил і зруйнувати економіку держави. Як попередив "Флеш", такі системні удари несуть ризик локальних катастроф у регіонах, а головною вразливістю нашої оборони залишається гострий брак протиракет для збиття балістики.