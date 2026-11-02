Российский дрон типа "Герань". Фото: кадр из видео

Российские войска начали использовать усовершенствованную версию дрона "Гербера" с дальностью полета до 1200 километров. Модернизированный аппарат теперь способен нести до 25 кг взрывчатки. Модернизированную версию дрона уже зафиксировали в Польше.

Соответствующие данные опубликовало Главное управление разведки, передает Новини.LIVE.

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Россия усовершенствовала дрон-приманку и сделала его смертоносным

Российский военно-промышленный комплекс существенно модернизировал беспилотники "Гербера", превратив их из простых приманок в полноценные дальнобойные системы. Изначально эти аппараты создавались как недорогие ложные цели для изнурения украинской противовоздушной обороны и выпускались в базовых модификациях "Камикадзе" и "Разведчик".

Однако постепенно оккупанты начали оснащать их дорогостоящей электроникой. На борту появились системы связи, характерные для значительно более дорогих "Гераней", в частности mesh-модемы, антенны "Комета" и качественные камеры на гимбальных подвесах.

Иностранные детали с дрона, обнаруженные в ходе исследования. Фото: ГУР

Новейший образец «Герберы» значительно увеличился в размерах. Теперь размах его крыльев достигает 3 метров, а общая длина фюзеляжа составляет 2,6 метра. Главным техническим изменением стала установка большого топливного бака объемом 63 литра. Чтобы топливо не переливалось и аппарат сохранял стабильность при резких маневрах, резервуар внутри разделили на отдельные изолированные секции.

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Благодаря такому запасу топлива дальность обновленного беспилотника возросла до 1200 километров. Также дрон оснащен двухтактным двухцилиндровым двигателем. Эксперты отмечают, что конструктивно это ровно половина стандартного двигателя от "Герани-2", производство которого россияне локализовали на территории особой экономической зоны "Алабуга".

3D-визуализация обновленной версии "Гербера-2". Фото: ГУР

По заявленным характеристикам производителя, увеличенная "Гербера" способна нести боевую часть весом до 25 килограммов. В образце, попавшем в руки украинских специалистов, была установлена 10-килограммовая осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10. Кроме того, внутри аппарата находились дополнительные мешки, наполненные зажигательной смесью.

Электронная компонентная база БпЛА традиционно опирается на иностранные детали. Среди найденных комплектующих больше всего представлены китайские производители — восемь деталей, и американские — четыре компонента.

"Мозг" "Герберы-2" состоит из обновленного полетного контроллера, 12-канальной системы "Комета" и mesh-модема от китайской компании Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. За обработку видеосигнала отвечает специальный новый блок "Сосиска", который российские инженеры построили на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Особое внимание разработчики уделили оптике. Исследуемый экземпляр был оснащен двойной IP-камерой. Ее закрепили прямо на фюзеляже над топливным баком для обнаружения украинских зенитных перехватчиков. Разведка также подтвердила существование других комплектаций дрона, в которых используются курсовые IP-камеры или системы с трехосевыми подвесками.

Специалисты ГУР отмечают, что из-за увеличенной дальности полета зона риска от применения "Герберы-2" выходит далеко за пределы Украины. Способность преодолевать 1200 километров делает этот дрон угрозой для стран Европы. В частности, в середине сентября именно такой беспилотник с боевой частью уже обнаруживали на балтийском побережье Польши.

Новини.LIVE Россия начала запускать беспилотники с элементами искусственного интеллекта, способные самостоятельно сканировать местность по изображению без сигнала GPS, распознавать цели и атаковать их без участия оператора. Из-за полной автономности таких аппаратов традиционные системы РЭБ против них становятся практически бессильными.

Кроме того, оккупанты резко увеличили скорость своих БПЛА. По словам советника президента по оборонным технологиям Сергея Бескрестнова ("Флеш"), новые дроны "Герань-5" развивают скорость до 1000 км/ч против 300 км/ч у предыдущих моделей, а темпы производства реактивных "Шахедов" в РФ уже достигают 3 тысяч единиц в месяц в рамках подготовки к зимним атакам.

Параллельно враг ведет так называемую «войну мостов», методично выбивая мосты, логистические узлы, склады и объекты энергетики, чтобы парализовать украинский тыл и разрушить экономику государства. Как предупредил "Флеш", такие системные удары несут риск локальных катастроф в регионах, а главной уязвимостью нашей обороны остается острая нехватка противоракет для сбивания баллистических ракет.