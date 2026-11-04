Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отец раненого спасателя рассказал о пережитом после атаки РФ на Комышуваху

Отец раненого спасателя рассказал о пережитом после атаки РФ на Комышуваху

Ua ru
4 ноября 2026 07:58
Репортаж
Удар РФ по Комышувасе: ранен 28-летний спасатель Новини.LIVE
Отец спасателя, получившего ранение в результате удара РФ. Скриншот из видео: Новини.LIVE

Отец 28-летнего спасателя Родиона Эдуард рассказал, как узнал о ранении сына во время российской атаки на Комышуваху в Запорожской области 2 ноября. Мужчина впервые увидел его уже в больнице, куда спасателя доставили после удара. Впереди Родиона ждет дальнейшее лечение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Реклама

Какие травмы получил спасатель в Комышувахе

Родион работает спасателем с 2022 года. Во время российской атаки он вместе с коллегами выехал тушить пожар. Сам мужчина помнит только, как они спустились в укрытие. После этого произошел удар.

В результате атаки спасатель получил переломы челюсти в нескольких местах. Также у него травмированы локоть, рука и плечо. Родион перенес операцию. На момент разговора с журналисткой его только что привезли после хирургического вмешательства.

Отец надеется, что сын поправится. Он рассказал, что переживает за него, но верит в его силы.

Читайте также:

Как отец узнал о ранении сына

Эдуард знал, что Родион уехал на службу и находился в выезде. О случившемся ему сообщил второй сын Денис. Впоследствии отец узнал, что спасатели попали под российский удар.

"И удары следовали один за другим, даже не один раз", — рассказал он.

Во время атаки на Комышуваху погибли знакомые семьи

Эдуард родом из Комышувахи. Он рассказал, что в результате российского удара погибли его близкие и знакомые. На месте продолжались поисковые работы. Некоторых людей еще не нашли.

Среди пропавших — бывшая теща мужа. По его словам, информации о её гибели пока нет.

Мужчина подчеркнул, что спасатели, выезжающие на помощь людям, сами оказываются под угрозой повторных ударов.

"Дай Бог, чтобы как можно больше людей остались живыми и здоровыми", — добавил Эдуард.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября российские войска атаковали Комишуваху управляемыми авиабомбами. Удар был нанесен, когда местные жители собрались возле здания школы, чтобы получить гуманитарную помощь. На месте попаданий продолжались поисково-спасательные работы, а пятеро раненых находились под наблюдением медиков.

Также Новини.LIVE писали, что одна из пострадавших в результате атаки получила ожоги 81% тела. Еще четверых гражданских лиц с травмами доставили в городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи.

Запорожская область спасатели родители ранение атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации