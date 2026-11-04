Отец спасателя, получившего ранение в результате удара РФ. Скриншот из видео: Новини.LIVE

Отец 28-летнего спасателя Родиона Эдуард рассказал, как узнал о ранении сына во время российской атаки на Комышуваху в Запорожской области 2 ноября. Мужчина впервые увидел его уже в больнице, куда спасателя доставили после удара. Впереди Родиона ждет дальнейшее лечение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Какие травмы получил спасатель в Комышувахе

Родион работает спасателем с 2022 года. Во время российской атаки он вместе с коллегами выехал тушить пожар. Сам мужчина помнит только, как они спустились в укрытие. После этого произошел удар.

В результате атаки спасатель получил переломы челюсти в нескольких местах. Также у него травмированы локоть, рука и плечо. Родион перенес операцию. На момент разговора с журналисткой его только что привезли после хирургического вмешательства.

Отец надеется, что сын поправится. Он рассказал, что переживает за него, но верит в его силы.

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Как отец узнал о ранении сына

Эдуард знал, что Родион уехал на службу и находился в выезде. О случившемся ему сообщил второй сын Денис. Впоследствии отец узнал, что спасатели попали под российский удар.

"И удары следовали один за другим, даже не один раз", — рассказал он.

Во время атаки на Комышуваху погибли знакомые семьи

Эдуард родом из Комышувахи. Он рассказал, что в результате российского удара погибли его близкие и знакомые. На месте продолжались поисковые работы. Некоторых людей еще не нашли.

Среди пропавших — бывшая теща мужа. По его словам, информации о её гибели пока нет.

Мужчина подчеркнул, что спасатели, выезжающие на помощь людям, сами оказываются под угрозой повторных ударов.

"Дай Бог, чтобы как можно больше людей остались живыми и здоровыми", — добавил Эдуард.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября российские войска атаковали Комишуваху управляемыми авиабомбами. Удар был нанесен, когда местные жители собрались возле здания школы, чтобы получить гуманитарную помощь. На месте попаданий продолжались поисково-спасательные работы, а пятеро раненых находились под наблюдением медиков.

Также Новини.LIVE писали, что одна из пострадавших в результате атаки получила ожоги 81% тела. Еще четверых гражданских лиц с травмами доставили в городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи.