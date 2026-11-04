Батько пораненого рятувальника унаслідок удару РФ. Скриншот із відео: Новини.LIVE

Батько 28-річного рятувальника Родіона Едуард розповів, як дізнався про поранення сина під час російської атаки на Комишуваху Запорізької області 2 листопада. Чоловік уперше побачив його вже в лікарні, куди рятувальника доправили після удару. Попереду на Родіона чекає подальше лікування.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Які травми отримав рятувальник у Комишувасі

Родіон працює рятувальником із 2022 року. Під час російської атаки він разом із колегами виїхав гасити пожежу. Сам чоловік пам'ятає лише, як вони спустилися в укриття. Після цього стався удар.

Унаслідок атаки рятувальник дістав переломи щелепи у кількох місцях. Також у нього травмовані лікоть, рука та плече. Родіон переніс операцію. На момент розмови з журналісткою його щойно привезли після хірургічного втручання.

Батько сподівається, що син одужає. Він розповів, що переживає за нього, але вірить у його сили.

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Як батько дізнався про поранення сина

Едуард знав, що Родіон поїхав на службу та перебував на виїзді. Про події йому повідомив другий син Денис. Згодом батько дізнався, що рятувальники потрапили під російський удар.

"І вслід прилітало навіть не один раз", — розповів він.

Під час атаки на Комишуваху загинули знайомі родини

Едуард родом із Комишувахи. Він розповів, що внаслідок російського удару загинули його близькі та знайомі. На місці продовжувалися пошукові роботи. Деяких людей ще не знайшли.

Серед зниклих — колишня теща чоловіка. За його словами, інформації про її загибель поки немає.

Чоловік наголосив, що рятувальники, які виїжджають на допомогу людям, самі опиняються під загрозою повторних ударів.

"Дай Бог, щоб тільки більше залишилися живими та здоровими", — додав Едуард.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 2 листопада російські війська атакували Комишуваху керованими авіабомбами. Удару завдали, коли місцеві жителі зібралися біля будівлі школи, щоб отримати гуманітарну допомогу. На місці влучань тривали пошуково-рятувальні роботи, а п'ятеро поранених перебували під наглядом медиків.

Також Новини.LIVE писали, що одна з постраждалих унаслідок атаки дістала опіки 81% тіла. Ще чотирьох цивільних із травмами доправили до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги.