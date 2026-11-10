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Главная Новости дня Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: результаты работы ПВО

Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: результаты работы ПВО

Ua ru
10 ноября 2026 09:11
Россия 10 ноября атаковала Украину баллистикой и 162 дронами: сколько целей сбила ПВО Генеральный штаб ВСУ
Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 10 ноября атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака 10 ноября

Россия запустила одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 162 ударных дрона типа Shahed, 96 из которых — реактивные, "Гербера", имитаторы типа "Пародия" с территории России и ВОТ.

Російська атака на Україну 10 листопада
Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА типа Shahed (70 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, а также несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.

В 19 точках зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника. Ещё в девяти местах обнаружены падения сбитых целей.

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Как писали Новини.LIVE, в Камышевахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 55 погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. При этом под руинами до сих пор могут находиться люди.

А в результате российского удара по Кременчугу Полтавской области 8 ноября был полностью разрушен центр "Колибри", который оказывал помощь детям с инвалидностью. Учреждение лишилось помещений и оборудования.

война Украина обстрелы ПВО Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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