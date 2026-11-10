Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 10 листопада атакували Україну балістикою та дронами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака 10 листопада

Росія запускала одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 162 ударні дрони типу Shahed, 96 з яких реактивні, "Гербера", імітатори типу "Пародія" з території Росії та ТОТ.

Кількість знищених та подавлених повітряних цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них — реактивні), "Гербера", дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

На 19 локаціях зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника. Ще на дев’яти місцях виявлено падіння збитих цілей.

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