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Головна Новини дня Росія атакувала Україну балістикою та дронами: результати роботи ППО

Росія атакувала Україну балістикою та дронами: результати роботи ППО

Ua ru
10 листопада 2026 09:11
Росія 10 листопада атакувала Україну балістикою та 162 дронами: скільки цілей збила ППО Генштаб ЗСУ
Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 10 листопада атакували Україну балістикою та дронами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака 10 листопада

Росія запускала одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 162 ударні дрони типу Shahed, 96 з яких реактивні, "Гербера", імітатори типу "Пародія" з території Росії та ТОТ.

Російська атака на Україну 10 листопада
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них — реактивні), "Гербера", дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

На 19 локаціях зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника. Ще на дев’яти місцях виявлено падіння збитих цілей.

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Як писали Новини.LIVE, в Комишувасі Запорізької області рятувальники дістали з-під завалів тіла 55 загиблих унаслідок російського авіаудару 2 листопада. Водночас під руїнами досі можуть перебувати люди.

А внаслідок російського удару по Кременчуку Полтавської області 8 листопада вщент зруйновано центр "Колібрі", який надавав допомогу дітям з інвалідністю. Заклад втратив приміщення та обладнання.

війна Україна обстріли ППО Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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