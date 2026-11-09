Пожежа в центрі "Колібрі". Фото: threads.com/@anna_andriienko

У Кременчуці Полтавської області внаслідок російського удару 8 листопада повністю зруйновано центр "Колібрі", який протягом дев'яти років допомагав дітям з інвалідністю. Заклад втратив приміщення та обладнання, необхідне для роботи з вихованцями, однак його команда вже знайшла нове місце для переїзду й планує відновити діяльність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засновницю центру Анну Андрієнко, яка розповіла про наслідки атаки в Threads.

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Рятувальники біля центру "Колібрі". Фото: threads.com/@anna_andriienko

Що відомо про зруйнований центр "Колібрі"

До російського обстрілу заклад надавав допомогу 50 дітям з інвалідністю.

У центрі працювали 20 співробітників, половина з яких — внутрішньо переміщені особи. Таким чином, установа не лише підтримувала дітей, а й забезпечувала робочими місцями людей, які були змушені залишити свої домівки.

Двигун від реактивного дрона. Фото: Фото: threads.com/@anna_andriienko

За словами Андрієнко, команда має можливість переїхати до іншого приміщення, проте для повноцінного відновлення роботи необхідно придбати нове обладнання.

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Наразі засновниця не уточнила, скільки коштів знадобиться для відновлення матеріальної бази закладу та коли він зможе знову приймати дітей.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 9 листопада Росія атакувала Україну 317 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 276 ворожих дронів, зокрема 271 "Шахед". Водночас влучання зафіксували на 31 локації, а падіння уламків — ще на дев'яти.

Також Новини.LIVE писав, що 9 листопада російські військові атакували FPV-дроном автомобіль "Укренерго" в Сумах. Унаслідок удару поранення отримали троє енергетиків. Усіх постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані.