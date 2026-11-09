Росія зруйнувала в Кременчуці центр допомоги дітям з інвалідністю
У Кременчуці Полтавської області внаслідок російського удару 8 листопада повністю зруйновано центр "Колібрі", який протягом дев'яти років допомагав дітям з інвалідністю. Заклад втратив приміщення та обладнання, необхідне для роботи з вихованцями, однак його команда вже знайшла нове місце для переїзду й планує відновити діяльність.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засновницю центру Анну Андрієнко, яка розповіла про наслідки атаки в Threads.
Що відомо про зруйнований центр "Колібрі"
До російського обстрілу заклад надавав допомогу 50 дітям з інвалідністю.
У центрі працювали 20 співробітників, половина з яких — внутрішньо переміщені особи. Таким чином, установа не лише підтримувала дітей, а й забезпечувала робочими місцями людей, які були змушені залишити свої домівки.
За словами Андрієнко, команда має можливість переїхати до іншого приміщення, проте для повноцінного відновлення роботи необхідно придбати нове обладнання.
Наразі засновниця не уточнила, скільки коштів знадобиться для відновлення матеріальної бази закладу та коли він зможе знову приймати дітей.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 9 листопада Росія атакувала Україну 317 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 276 ворожих дронів, зокрема 271 "Шахед". Водночас влучання зафіксували на 31 локації, а падіння уламків — ще на дев'яти.
Також Новини.LIVE писав, що 9 листопада російські військові атакували FPV-дроном автомобіль "Укренерго" в Сумах. Унаслідок удару поранення отримали троє енергетиків. Усіх постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані.