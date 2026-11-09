У Сумах росіяни вдарили дроном по авто, в якому були енергетики
Російські окупанти прицільно атакували FPV-дроном автомобіль, в якому були енергетики. Внаслідок обстрілу троє працівників Укренерго отримали поранення.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго та Міністерства внутрішніх справ, передає Новини.LIVE.
Удар РФ по авто з енергетиками
Усіх травмованих оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Росія продовжує цілеспрямовано бити не лише по енерегтичній інфраструктурі, а й по людях, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання.
"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 9 листопада Росія атакувала житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство на Полтавщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.
А у ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали удару дроном по житловій забудові в Хмельницькому. Внаслідок обстрілу загорілися приватні будинки.