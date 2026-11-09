Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах росіяни вдарили дроном по авто, в якому були енергетики

У Сумах росіяни вдарили дроном по авто, в якому були енергетики

Ua ru
9 листопада 2026 11:16
Росія атакувала FPV-дроном автомобіль Укренерго у Сумах: троє енергетиків поранені ДСНС
Автомобіль після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти прицільно атакували FPV-дроном автомобіль, в якому були енергетики. Внаслідок обстрілу троє працівників Укренерго отримали поранення.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та Міністерства внутрішніх справ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Удар РФ по авто з енергетиками

Усіх травмованих оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані

Удар РФ по авто з енергетиками 9 листопада
Наслідки російського удару по авто Укренерго у Сумах 9 листопада. Фото: ДСНС

Росія продовжує цілеспрямовано бити не лише по енерегтичній інфраструктурі, а й по людях, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання.

Наслідки російського удару по авто Укренерго у Сумах 9 листопада
Пошкоджений автомобіль. Фото: Сумська ОВА

"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Російський обстріл авто Укренерго у Сумах 9 листопада
Удар Росії по авто Укренерго у Сумах. Фото: Сумська ОВА

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 9 листопада Росія атакувала житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство на Полтавщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

А у ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали удару дроном по житловій забудові в Хмельницькому. Внаслідок обстрілу загорілися приватні будинки.

війна Суми обстріли Укренерго енергетики
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації