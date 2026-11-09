Автомобіль після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти прицільно атакували FPV-дроном автомобіль, в якому були енергетики. Внаслідок обстрілу троє працівників Укренерго отримали поранення.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та Міністерства внутрішніх справ, передає Новини.LIVE.

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Удар РФ по авто з енергетиками

Усіх травмованих оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Наслідки російського удару по авто Укренерго у Сумах 9 листопада. Фото: ДСНС

Росія продовжує цілеспрямовано бити не лише по енерегтичній інфраструктурі, а й по людях, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Сумська ОВА

"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", — йдеться у повідомленні.

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Удар Росії по авто Укренерго у Сумах. Фото: Сумська ОВА

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 9 листопада Росія атакувала житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство на Полтавщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

А у ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали удару дроном по житловій забудові в Хмельницькому. Внаслідок обстрілу загорілися приватні будинки.