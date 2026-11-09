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Головна Новини дня У Кременчуці після ударів РФ врятували 15 людей, семеро поранені

У Кременчуці після ударів РФ врятували 15 людей, семеро поранені

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9 листопада 2026 08:42
Атака РФ Полтавщину: семеро поранених, серед них підліток ДСНС
Місце пожежі в Кременчуці. Фото: ДСНС

У Полтавській області в ніч проти 9 листопада внаслідок російських ударів по житловому масиву Кременчука та приватному підприємству в Кременчуцькому районі постраждали семеро людей, серед яких 16-річний підліток. Атака спричинила пожежі на кількох об'єктах, а рятувальникам вдалося вивести з небезпечних місць 15 мешканців, яким загрожували наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Співробітник ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Кременчук

За інформацією ДСНС, російські війська завдали ударів по житловому масиву в Кременчуці та приватному підприємству на території Кременчуцького району.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Співробітник ДСНС на пожежній драбині. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілів виникли пожежі на кількох локаціях. Під час аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС врятували 15 людей, які перебували в небезпеці.

За попередніми даними, травми отримали семеро людей. Серед постраждалих є 16-річний підліток.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Співробітник ДСНС та його пес, який займається пошуковими роботами. Фото: ДСНС

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. При цьому інформацію про характер травм та стан постраждалих рятувальники не уточнили.

У ДСНС повідомили, що всі осередки займання, які виникли після російських ударів, уже ліквідовано.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 3 листопада російські війська атакували трансформатор Хмельницької АЕС. Станція продовжила роботу, але була змушена знизити потужність. За словами експертів, через це в енергосистемі виник невеликий дефіцит електроенергії.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 9 листопада російський безпілотник влучив у житлову забудову Хмельницького. Унаслідок атаки загорілися приватні будинки.

ДСНС Кременчук обстріли Полтавська область війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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