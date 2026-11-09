Место пожара в Кременчуге. Фото: ГСЧС

В Полтавской области в ночь на 9 ноября в результате российских ударов по жилому массиву Кременчуга и частному предприятию в Кременчугском районе пострадали семь человек, среди которых 16-летний подросток. Атака вызвала пожары на нескольких объектах, а спасателям удалось вывести из опасных мест 15 жителей, которым угрожали последствия обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сотрудник ГСЧС на пожаре. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Кременчуг

По информации ГСЧС, российские войска нанесли удары по жилому массиву в Кременчуге и частному предприятию на территории Кременчугского района.

Сотрудник ГСЧС на пожарной лестнице. Фото: ГСЧС

В результате обстрелов возникли пожары в нескольких местах. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС спасли 15 человек, находившихся в опасности.

По предварительным данным, травмы получили семь человек. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.

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Сотрудник ГСЧС и его собака, которая участвует в поисковых работах. Фото: ГСЧС

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. При этом информацию о характере травм и состоянии пострадавших спасатели не уточнили.

В ГСЧС сообщили, что все очаги возгорания, возникшие после российских ударов, уже ликвидированы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 3 ноября российские войска атаковали трансформатор Хмельницкой АЭС. Станция продолжила работу, но была вынуждена снизить мощность. По словам экспертов, из-за этого в энергосистеме возник небольшой дефицит электроэнергии.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 9 ноября российский беспилотник попал в жилую застройку Хмельницкого. В результате атаки загорелись частные дома.