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Главная Новости дня В Кременчуге после ударов РФ спасли 15 человек, семеро получили ранения

В Кременчуге после ударов РФ спасли 15 человек, семеро получили ранения

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9 ноября 2026 08:42
Нападение РФ на Полтавскую область: семь раненых, в том числе подросток ГСЧС
Место пожара в Кременчуге. Фото: ГСЧС

В Полтавской области в ночь на 9 ноября в результате российских ударов по жилому массиву Кременчуга и частному предприятию в Кременчугском районе пострадали семь человек, среди которых 16-летний подросток. Атака вызвала пожары на нескольких объектах, а спасателям удалось вывести из опасных мест 15 жителей, которым угрожали последствия обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Сотрудник ГСЧС на пожаре. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Кременчуг

По информации ГСЧС, российские войска нанесли удары по жилому массиву в Кременчуге и частному предприятию на территории Кременчугского района.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Сотрудник ГСЧС на пожарной лестнице. Фото: ГСЧС

В результате обстрелов возникли пожары в нескольких местах. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС спасли 15 человек, находившихся в опасности.

По предварительным данным, травмы получили семь человек. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Сотрудник ГСЧС и его собака, которая участвует в поисковых работах. Фото: ГСЧС

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. При этом информацию о характере травм и состоянии пострадавших спасатели не уточнили.

В ГСЧС сообщили, что все очаги возгорания, возникшие после российских ударов, уже ликвидированы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 3 ноября российские войска атаковали трансформатор Хмельницкой АЭС. Станция продолжила работу, но была вынуждена снизить мощность. По словам экспертов, из-за этого в энергосистеме возник небольшой дефицит электроэнергии.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 9 ноября российский беспилотник попал в жилую застройку Хмельницкого. В результате атаки загорелись частные дома.

ГСЧС Кременчуг обстрелы Полтавская область война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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