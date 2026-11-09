В Сумах россияне ударили дроном по авто, в котором были энергетики
Российские оккупанты нанесли прицельный удар с помощью FPV-дрона по автомобилю, в котором находились энергетики. В результате обстрела трое сотрудников Укрэнерго получили ранения.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Министерства внутренних дел, передает Новини.LIVE.
Удар РФ по автомобилю с энергетиками
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Россия продолжает целенаправленно наносить удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по людям, которые обеспечивают её работу и восстанавливают повреждённое оборудование.
"Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар — еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 9 ноября Россия атаковала жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Полтавской области. В результате обстрела ранения получили семь человек.
А в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли удар дроном по жилой застройке в Хмельницком. В результате обстрела загорелись частные дома.