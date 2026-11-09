Автомобиль после российского обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли прицельный удар с помощью FPV-дрона по автомобилю, в котором находились энергетики. В результате обстрела трое сотрудников Укрэнерго получили ранения.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Министерства внутренних дел, передает Новини.LIVE.

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Удар РФ по автомобилю с энергетиками

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Последствия российского удара по автомобилю Укрэнерго в Сумах 9 ноября. Фото: ГСЧС

Россия продолжает целенаправленно наносить удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по людям, которые обеспечивают её работу и восстанавливают повреждённое оборудование.

Поврежденный автомобиль. Фото: Сумская ОВА

"Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар — еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа", — говорится в сообщении.

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Удар России по автомобилю Укрэнерго в Сумах. Фото: Сумская ОВА

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 9 ноября Россия атаковала жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Полтавской области. В результате обстрела ранения получили семь человек.

А в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли удар дроном по жилой застройке в Хмельницком. В результате обстрела загорелись частные дома.