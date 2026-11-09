Армия РФ ночью 9 ноября 2026 года обстреляла жилую застройку в Хмельницком

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/MNSDNE

В ночь на понедельник, 8 ноября, российские военнослужащие нанесли удар беспилотником по жилой застройке в Хмельницком. Загорелись частные дома. На месте атаки работают спасатели и представители других экстренных служб.

Об этом со ссылкой на начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/khmelnytskaODA

Последствия обстрела Хмельницкого в ночь на 9 ноября

Ликвидацию последствий обстрела еще не завершили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко сообщал, к чему привел удар РФ по трансформатору Хмельницкой АЭС. Станция работает, но снизила мощность. В энергосистеме Украины возник дефицит.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что 8 ноября россияне нанесли удар по Комышувахе в Запорожской области. В этом населенном пункте уже более недели продолжаются аварийно-спасательные работы после атаки авиабомбами. В результате того обстрела погибли не менее 55 человек.