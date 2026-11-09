Пожар в центре «Колибри». Фото: threads.com/@anna_andriienko

В Кременчуге Полтавской области в результате российского удара 8 ноября полностью разрушен центр "Колибри", который на протяжении девяти лет помогал детям с инвалидностью. Учреждение лишилось помещения и оборудования, необходимого для работы с воспитанниками, однако его команда уже нашла новое место для переезда и планирует возобновить деятельность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на основательницу центра Анну Андриенко, которая рассказала о последствиях атаки в Threads.

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Спасатели возле центра "Колибри". Фото: threads.com/@anna_andriienko

Что известно о разрушенном центре "Колибри"

До российского обстрела учреждение оказывало помощь 50 детям с инвалидностью.

В центре работали 20 сотрудников, половина из которых — внутренне перемещенные лица. Таким образом, учреждение не только поддерживало детей, но и обеспечивало рабочими местами людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Двигатель реактивного дрона. Фото: Фото: threads.com/@anna_andriienko

По словам Андриенко, у команды есть возможность переехать в другое помещение, однако для полноценного возобновления работы необходимо приобрести новое оборудование.

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На данный момент основательница не уточнила, сколько средств потребуется для восстановления материальной базы учреждения и когда центр сможет снова принимать детей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 9 ноября Россия атаковала Украину 317 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 276 вражеских дронов, в частности 271 "Шахед". В то же время попадания зафиксировали на 31 локации, а падение обломков — еще на девяти.

Также Новини.LIVE писал, что 9 ноября российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль "Укрэнерго" в Сумах. В результате удара ранения получили трое энергетиков. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.