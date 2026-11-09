Воїн мобільної вогневої групи 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького Юрій. Фото: Повітряне командування "Південь"

У ніч на 9 листопада українська ППО відбивала атаку понад 300 ворожих дронів, які летіли з території РФ та тимчасово окупованих районів. Станом на ранок захисники нейтралізували 276 безпілотників. Але попри інтенсивну роботу протиповітряної оборони, російські апарати завдали ударів по 31 локації.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи ППО в Україні 9 листопада

Обстріл України розпочався ще о 18:00 напередодні, 8 листопада, і тривав усю ніч. Російська окупаційна армія використала для нападу 317 дронів. Арсенал ворога складався з класичних ударних дронів та апаратів-імітаторів типу "Пародія". Також загарбники масово застосували "Гербери", безпілотники S8000 Бандероль/Дань-Т і 105 "Шахедів", оснащених реактивними двигунами.

Аби ускладнити роботу протиповітряній обороні, пуски здійснювалися одразу з дев'яти різних напрямків. З території Росії дрони вилітали з Міллерового, Шаталового, Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Окрім цього, ворог задіяв тимчасово окуповані полігони у Донецьку та кримські локації — Чауду і Гвардійське.

Статистика збиття цілей 9 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:00 ранку 9 листопада українські оборонці відзвітували про 276 збитих та подавлених російських безпілотників. Основну масу знешкоджених цілей склали "Шахеди" — їх ліквідували 271 одиницю, причому 81 з них були реактивними.

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Також захисники приземлили п'ять апаратів типу "Гербера", S8000 та дронів інших модифікацій. Зафіксовано прямі влучання ворожих засобів у 31 локації. Ще на дев'яти локаціях виявлено наслідки падіння уламків від збитих апаратів.

Новини.LIVE повідомляли про критичну ситуацію з постачанням засобів для ППО в Україні. Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що Велика Британія та Німеччина в екстреному порядку готують спільний план для посилення української протиповітряної оборони, який мають фіналізувати до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Нині головною проблемою залишається гостра нестача систем Patriot американського виробництва.

Водночас Німеччина повністю вичерпала власні ресурси для передачі додаткових батарей Patriot Україні. Раніше Берлін уже надав Києву кілька комплексів і значний запас ракет, тому нових постачань із резервів Бундесверу не передбачається. Пісторіус підкреслив, що до закриття неба над Україною тепер мають активніше підключатися інші союзники.

Російська армія змінила тактику застосування ударних дронів, запускаючи "Шахеди" малими групами за розгалуженими та хаотичними маршрутами. Через це пілотам українських винищувачів F-16 доводиться маневрувати на великі відстані заради збиття поодиноких цілей.

Київ веде переговори з країнами Європи щодо фінансування великої партії з 500 ракет для комплексів Patriot. Сполучені Штати вже дали дозвіл на продаж цих боєприпасів, однак для завершення угоди необхідні значні фінансові ресурси, залучити які українська влада сподівається саме від європейських партнерів.