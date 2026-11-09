Юрий — боец мобильной огневой группы 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого. Фото: Воздушное командование "Юг"

В ночь на 9 ноября украинская ПВО отразила атаку более 300 вражеских дронов, летевших с территории РФ и временно оккупированных районов. По состоянию на утро защитники нейтрализовали 276 беспилотников. Но, несмотря на интенсивную работу противовоздушной обороны, российские аппараты нанесли удары по 31 объекту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО в Украине 9 ноября

Обстрел Украины начался еще в 18:00 накануне, 8 ноября, и продолжался всю ночь. Российская оккупационная армия использовала для нападения 317 дронов. Арсенал врага состоял из классических ударных дронов и аппаратов-имитаторов типа "Пародия". Также захватчики массово применили "Герберы", беспилотники S8000 "Бандероль/Дань-Т" и 105 "Шахедов", оснащенных реактивными двигателями.

Чтобы затруднить работу противовоздушной обороны, запуски осуществлялись одновременно с девяти разных направлений. С территории России дроны вылетали из Миллерово, Шаталово, Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Кроме того, враг задействовал временно оккупированные полигоны в Донецке и крымские объекты — Чауду и Гвардейское.

Статистика сбитых целей 9 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:00 утра 9 ноября украинские защитники сообщили о 276 сбитых и подавленных российских беспилотниках. Основную часть уничтоженных целей составили "Шахеды" — их ликвидировали 271 единицу, причем 81 из них были реактивными.

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Также защитники сбили пять аппаратов типа "Гербера", S8000 и дронов других модификаций. Зафиксированы прямые попадания вражеских средств в 31 локацию. Еще в девяти точках обнаружены следы падения обломков сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали о критической ситуации с поставками средств ПВО в Украину. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Великобритания и Германия в экстренном порядке готовят совместный план по укреплению украинской противовоздушной обороны, который должны доработать к следующей встрече в формате "Рамштайн" в Брюсселе. В настоящее время главной проблемой остается острая нехватка систем Patriot американского производства.

В то же время Германия полностью исчерпала собственные ресурсы для передачи дополнительных батарей Patriot Украине. Ранее Берлин уже предоставил Киеву несколько комплексов и значительный запас ракет, поэтому новых поставок из резервов Бундесвера не предвидится. Писториус подчеркнул, что к закрытию неба над Украиной теперь должны активнее подключаться другие союзники.

Российская армия изменила тактику применения ударных дронов, запуская "Шахеды" небольшими группами по разветвленным и хаотичным маршрутам. Из-за этого пилотам украинских истребителей F-16 приходится маневрировать на большие расстояния ради сбивания единичных целей.

Киев ведет переговоры со странами Европы о финансировании крупной партии из 500 ракет для комплексов Patriot. Соединенные Штаты уже дали разрешение на продажу этих боеприпасов, однако для завершения сделки необходимы значительные финансовые ресурсы, привлечь которые украинские власти надеются именно от европейских партнеров.