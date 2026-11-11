Зруйнований будинок через російську атаку по Запорізькій області. Фото: ДСНС

Увечері в понеділок, 10 листопада, російські війська обстріляли одне із селищ Запорізького району. Ворожа атака поранила шістьох місцевих жителів. Рятувальникам вдалося деблокувати двох травмованих жінок із палаючих приміщень, після чого їх терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС України.

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Наслідки вечірнього удару по селищу в Запорізькій області

Увечері, 10 листопада, під ворожим вогнем опинилося одне з місцевих селищ. Загалом внаслідок цього обстрілу травмувалися шестеро людей. Усі профільні екстрені служби оперативно прибули на місця влучань для порятунку жителів та ліквідації наслідків російського обстрілу.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Під час гасіння вогню надзвичайникам довелося проводити складну операцію з деблокування. Рятувальники визволили двох травмованих жінок, яких одразу після порятунку транспортували до медичного закладу. Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС Запоріжжя

Від ворожого обстрілу зайнялися чотири приватні житлові будинки. Також вогонь охопив квартиру, розташовану на третьому поверсі місцевої багатоповерхівки.

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