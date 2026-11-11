Разрушенный дом в результате российского нападения в Запорожской области. Фото: ГСЧС

Вечером в понедельник, 10 ноября, российские войска обстреляли один из населенных пунктов Запорожского района. В результате вражеской атаки ранения получили шесть местных жителей. Спасателям удалось эвакуировать двух пострадавших женщин из горящих помещений, после чего их срочно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

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Последствия вечернего удара по поселку в Запорожской области

Вечером 10 ноября под вражеским огнем оказался один из местных населенных пунктов. Всего в результате этого обстрела пострадали шесть человек. Все профильные экстренные службы оперативно прибыли на места попаданий для спасения жителей и ликвидации последствий российского обстрела.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

Во время тушения пожара спасателям пришлось проводить сложную операцию по деблокированию. Спасатели освободили двух пострадавших женщин, которых сразу после спасения доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пожар в результате попадания снаряда. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате вражеского обстрела загорелись четыре частных жилых дома. Также огонь охватил квартиру, расположенную на третьем этаже местного многоэтажного дома.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети. Так, 8 ноября энергетики в 17:41 отремонтировали резервную высоковольтную линию 330 кВ "Феросплавная-1".

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за кровавых ударов РФ по Днепру и Комышуваси, где погибло не менее 70 мирных жителей. Члены Совбеза подчеркнули, что эти террористические атаки грубо нарушают основные принципы, на которых основана сама Организация Объединенных Наций.

Между тем в разрушенном авиабомбой Комышувасе число жертв возросло до 55. По состоянию на 9 ноября именно столько тел спасатели уже извлекли из-под обломков. Криминалисты смогли идентифицировать 30 погибших. Но спасательная операция продолжается, несмотря на постоянную опасность для поисковых групп.