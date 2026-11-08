Запорізька атомна електростанція. Фото: facebook.com/zapnpp

Запорізька атомна електростанція знову отримує зовнішнє електроживлення від української енергосистеми. О 17:41 відновили роботу лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1". Водночас через російську окупацію станції загроза повторних знеструмлень і порушення ядерної та радіаційної безпеки залишається.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Запорізька АЕС знову отримує електроенергію

Запорізька АЕС втратила зв' язок з лінією, яка забезпечувала живлення від української енергосистеми. Автомататика не змогла самостійно відновити необхідні енергетичні потужності. Однак протягом дня після повторного підключення лінії "Феросплавна-1" вдалось відновити стабільне живлення.

Допис Енергоатома. Фото: скриншот

Попри відновлення живлення, ситуація на станції залишається вкрай небезпечною. Поки Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією, зберігається ризик повторних знеструмлень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 8 листопада Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення після відключення останньої працюючої лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Це був уже 16-й випадок повної втрати живлення станції від початку року.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писали, що під час масованої атаки 3 листопада російські війська спрямували три безпілотники на підстанцію, важливу для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що такі удари становлять загрозу ядерній безпеці Європи. Україна поінформувала про атаку МАГАТЕ.