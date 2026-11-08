Запорожская атомная электростанция. Фото: facebook.com/zapnpp

Запорожская атомная электростанция вновь получает внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы. В 17:41 возобновила работу линия электропередачи напряжением 330 кВ "Феросплавная-1". В то же время из-за российской оккупации станции сохраняется угроза повторных отключений электроэнергии и нарушения ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Новини.LIVE.

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Запорожская АЭС вновь получает электроэнергию

Подачу электроэнергии на станцию обеспечили после повторного подключения линии "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. Её работу возобновили в 17:41.

Сообщение "Энергоатома". Фото: скриншот

Несмотря на восстановление электроснабжения, ситуация на станции остается крайне опасной. Пока Запорожская АЭС находится под российской оккупацией, сохраняется риск повторных отключений электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 8 ноября Запорожская АЭС лишилась внешнего электропитания после отключения последней работающей линии электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. Это был уже 16-й случай полной потери электроснабжения станции с начала года.

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Также Новини.LIVE писали, что во время массированной атаки 3 ноября российские войска направили три беспилотника на подстанцию, важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности Европы. Украина проинформировала о нападении МАГАТЭ.