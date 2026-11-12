Разрушенная крыша дома. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров заявил, что в течение суток 11 ноября войска РФ нанесли 797 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате российского террора пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Российские войска атаковали Запорожскую область с помощью дронов, авиации и артиллерии

Глава Совета обороны Запорожской области сообщил, что за сутки российская армия использовала различные виды вооружения для атак на регион.

В частности, зафиксировано 18 авиационных ударов по Запорожью, Балабино, Кушугуму, Заречному, Таврийскому, Листовке, Юрковке, Ясной Поляне, Любимовке, Желтой Круче и Преображенке.

Россия использовала 647 БПЛА для атаки, преимущественно FPV-дронов. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск, Речное, Тернуватое, Григоровка, Веселянка, Беленькое, Наталивка, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

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Кроме того, российские войска обстреляли область из реактивных систем залпового огня:

"Зафиксировано 7 обстрелов из РСЗО по Таврийскому, Орехову, Новопавловке", — отметил Федоров.

Еще 125 артиллерийских ударов зафиксировали по Малокатериновке, Речному, Терноватому, Червоноднепровке, Григоровке, Веселянке, Запорожцу, Новояковловке, Запасному, Магдалиновке, Рождественке, Косовцевом, Степногорске, Плавнях, Приморском, Орехове и других населенных пунктах.

Иван Федоров сообщил, что в целом поступило 331 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей в регионе в результате российского террора.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября российская армия обстреляла поселок в Запорожской области. В результате российского удара пострадали шесть местных жителей. Спасатели ГСЧС эвакуировали двух пострадавших, их сразу доставили в медицинское учреждение.

Мы писали, что войска РФ не прекращают свой террор. Известно, что 10 ноября в очередной раз подверглась атаке Днепропетровская область. Обстрел осуществлялся с помощью дронов и артиллерии. В результате атаки трое человек погибли, пятеро получили ранения.