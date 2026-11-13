Наслідки російської атаки на Запоріжжя. Фото: facebook.com/DSNSZP

У Запоріжжі внаслідок російських ударів пошкоджено дві п’ятиповерхівки та автомобіль. У квартирах виникли пожежі. За оновленими даними, травмувалися 30 людей, серед них шестеро дітей. Рятувальні роботи вже завершили.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Які руйнування спричинила російська атака

За однією з адрес удар пошкодив квартири та фасад п’ятиповерхового будинку. У кількох квартирах спалахнули пожежі, також загорівся легковий автомобіль. За іншою адресою пошкоджень зазнали квартири та фасад ще однієї п’ятиповерхівки.

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Під час рятувальних робіт фахівці ДСНС деблокували 17 людей, які опинилися заблокованими у власних квартирах.

Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій надали допомогу 31 людині, серед них — двоє дітей.

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Раніше Новини.LIVE писали, що протягом доби 11 листопада російські війська завдали 797 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак авіацією, безпілотниками та артилерією постраждали 15 людей, серед них одна дитина.

Також Новини.LIVE повідомляли про відновлення пошкодженого обстрілами житла в Запоріжжі. За даними виконувачки обов’язків міського голови Регіни Харченко, роботи тривали більш ніж на 11 багатоповерхівках, а централізоване опалення вже отримували 77% житлового фонду міста.