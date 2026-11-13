Последствия российского нападения на Запорожье. Фото: facebook.com/DSNSZP

В Запорожье в результате российских ударов повреждены два пятиэтажных дома и автомобиль. В квартирах возникли пожары. По обновленным данным, пострадали 30 человек, в том числе шестеро детей. Спасательные работы уже завершены.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Какие разрушения вызвала российская атака

По одному из адресов удар повредил квартиры и фасад пятиэтажного дома. В нескольких квартирах вспыхнули пожары, также загорелся легковой автомобиль. По другому адресу повреждения получили квартиры и фасад ещё одного пятиэтажного дома.

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

В ходе спасательных работ специалисты ГСЧС деблокировали 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.

Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 31 человеку, в том числе двум детям.

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Ликвидация последствий российских ударов завершена. Сейчас коммунальные службы города восстанавливают поврежденные дома.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 11 ноября российские войска нанесли 797 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак авиацией, беспилотниками и артиллерией пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

Также Новини.LIVE сообщали о восстановлении поврежденного обстрелами жилья в Запорожье. По данным исполняющей обязанности городского головы Регины Харченко, работы велись более чем в 11 многоэтажных домах, а централизованное отопление уже было подключено к 77% жилого фонда города.