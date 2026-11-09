Мужчина работает на строительной площадке. Фото иллюстративное: Совет обороны Запорожской области

В Запорожье продолжается восстановление многоквартирных домов, поврежденных в результате российских обстрелов. В настоящее время работы ведутся более чем в 11 многоэтажных домах. Основным источником финансирования является государственный бюджет, из которого город получает соответствующие субвенции.

Об этом рассказала исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему некоторые поврежденные дома не будут ремонтироваться

По словам Харченко, часть домов требует масштабных конструктивных работ: усиления несущих конструкций, замены стен и капитального ремонта. Это необходимо для безопасного функционирования всего здания, ведь аварийное состояние может угрожать не только владельцам поврежденных квартир, но и другим жильцам.

В то же время в Запорожье стало больше домов, которые технически невозможно восстановить или ремонт которых экономически нецелесообразен. В отдельных случаях его стоимость может достигать 200 млн грн. Такие здания признают непригодными для проживания, сносят, а владельцам квартир выдают жилищные сертификаты.

Харченко подчеркнула, что решение о дальнейшей судьбе домов нужно принимать с учётом позиции совладельцев.

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"Человек может смотреть на ситуацию, на одну и ту же ситуацию, по-разному. Кто-то скажет: "Я здесь похоронил мужа или, не дай Бог, ребенка или кого-то из родных. Я не буду сюда возвращаться". А кто-то скажет: "Наоборот, здесь жили мои дед с бабушкой, здесь жили мои родители, и я здесь буду жить и хочу, чтобы здесь еще родились мои дети и внуки"", — рассказала чиновница.

Отдельно она отметила работу коммунальных служб. Только за октябрь в Запорожье отремонтировали 5 тыс. кв. м внутриквартальных дорог. Также коммунальные предприятия участвуют в установке антидроновых сеток и ликвидации последствий российских атак.

Что касается отопления, то по состоянию на утро централизованное теплоснабжение получали 77% жилого фонда города. Среди объектов социальной сферы — больниц, школ, детских садов и учреждений социальной защиты — этот показатель составлял 88%.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Регина Харченко рассказала о подготовке больниц к длительным отключениям электроэнергии и обстрелам. По её словам, крупные медицинские учреждения города оборудовали подземные помещения, где можно проводить операции, реанимационные мероприятия и принимать роды во время воздушных тревог.

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье усиливают защиту общественного транспорта после российских атак. По словам исполняющей обязанности городского головы Регины Харченко, с начала 2026 года повреждено 30 единиц коммунального транспорта, в том числе 26 автобусов.