Чоловік працює на будівельному об'єкті. Фото ілюстративне: Рада оборони Запорізької області

У Запоріжжі триває відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Наразі роботи ведуть на понад 11 багатоповерхівках. Основним джерелом фінансування є державний бюджет, з якого місто отримує відповідні субвенції.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому деякі пошкоджені будинки не ремонтуватимуть

За словами Харченко, частина будинків потребує масштабних конструктивних робіт: посилення несучих конструкцій, заміни стін і капітального ремонту. Це необхідно для безпечного функціонування всієї споруди, адже аварійний стан може загрожувати не лише власникам пошкоджених квартир, а й іншим мешканцям.

Водночас у Запоріжжі побільшало будинків, які технічно неможливо відновити або ремонт яких є економічно недоцільним. В окремих випадках його вартість може сягати 200 млн грн. Такі споруди визнають непридатними для проживання, зносять, а власникам квартир надають житлові сертифікати.

Харченко наголосила, що рішення про подальшу долю будинків потрібно ухвалювати з урахуванням позиції співвласників.

Читайте також:

"Людина може дивитися на ситуацію, на одну і ту саму ситуацію, різним поглядом. Хтось скаже: "Я тут поховав чоловіка чи, не дай Боже, дитину чи когось рідного. Я не буду сюди повертатися". А хтось скаже: "Навпаки, тут жили мої дід з бабою, тут жили мої батьки і я тут буду жити і хочу, щоб тут ще народились мої діти-внуки"", — розповіла посадовиця.

Окремо вона відзначила роботу комунальних служб. Лише за жовтень у Запоріжжі відремонтували 5 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг. Також комунальні підприємства долучаються до встановлення антидронових сіток і ліквідації наслідків російських атак.

Щодо опалення, то станом на ранок централізоване теплопостачання отримували 77% житлового фонду міста. Серед об'єктів соціальної сфери — лікарень, шкіл, дитячих садків та установ соцзахисту — цей показник становив 88%.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Регіна Харченко розповіла про підготовку лікарень до тривалих відключень електроенергії та обстрілів. За її словами, великі медичні заклади міста облаштували підземними просторами, де можна проводити операції, реанімаційні заходи та приймати пологи під час повітряних тривог.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Запоріжжі посилюють захист громадського транспорту після російських атак. За словами виконувачки обов’язків міського голови Регіни Харченко, від початку 2026 року пошкоджено 30 одиниць комунального транспорту, зокрема 26 автобусів.