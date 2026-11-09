Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко розповіла про російські атаки на транспорт та нові варіанти убезпечення. Зокрема, на автобуси приклеїли бронеплівки.

Про це Регіна Харченко розповіла в ефірі День.LIVE.

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Удари РФ та захист транспорту в Запоріжжі

Російські окупанти цілеспрямовано полюють за громадським транспортом Запоріжжя. Зокрема, нещодавно противник завдав удару по семи автобусах та тролейбусах, які рухалися центральними вулицями та площами міста. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед яких 14-річна дівчина.

Харченко розповіла, що нещодавно була поїздка до комунального підприємства "Запоріжжя Електротранс", аби подивитися, яка ситуація з транспортом.

"І от спочатку 26-го року в нас пошкоджено 30 одиниць нашого громадського транспорту, серед них це 26 автобусів. І вже 14 автобусів вдалося відновити, відремонтувати і знову поставити на маршрути", — каже вона.

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Наразі ще 11 обʼєктів досі ремонтують, а один великий автобус пошкоджений настільки, що його неможливо взагалі відновити.

За словами в.о. мера Запоріжжя, найбільше хвилювання за водіїв, оскільки їх безпека та бажання щоранку виходити на маршрути є найголовнішим для міста.

"Автобуси можна знайти, і ми постійно пропрацьовуємо варіанти і з донорськими організаціями, і з міжнародними партнерами, і з партнерами громадами в Україні, і за межами України, а от люди — це найбільша цінність", — заявила Харченко.

Вона розповіла, що більшість водіїв — це чоловіки старшого віку. Крім того, діє бронювання, а місто також намагається забезпечувати ринкову зарплату. Водночас коли для людини вже виникає питання життя та смерті, то складно вести діалог.

Харченко заявила, що Запоріжжя — це приклад того, що всі люди, які зараз працюють в системі місцевого самоврядування, житлово-комунальних послуг, — це дійсно люди, які служать своїй громаді. Вони працюють "не за всі гроші світу", але всі хочуть бути вдома та приносити користь оточенню.

Наразі місто намагається максимально продумувати, як можна убезпечити транспорт. Зокрема, встановлені бронеплівки на всіх обʼєктах.

"Всі вікна в громадському транспорті — це автобуси, тролейбуси, трамваї. На тому тижні мені говорили, звітували, що це 90% і в процесі, ну я думаю, що ми там до кінця цього тижня дійдемо вже до 100%. І питання в тому, що це дійсно рятує життя людей, тому що 70% усіх поранень — це осколкові поранення. І ми спільно з журналістською спільнотою бачили, що безпосередньо удар, скло все розтріскано, але цілісність цієї конструкції, вона залишається", — поділилась Харченко.

Наразі місто думає, що робити з покрівлями цього транспорту. Вже є певні варіанти, які пропрацьовуються.

Крім того, Харченко розповіла, що вся спецтехніка, яка виїжджає на ліквідацію ударів, має механічно-конструктивний захист.

"Але виклик пасажирського, громадського транспорту в тому, що неможливо, грубо кажучи, в якусь конструкцію залізну помістити автобус, тому що це порушення правил безпосереднього перевезення пасажирів. Все ж таки, вікно — це аварійний вихід, ми не маємо права його закрити, тому от з цим ще пропрацьовуємо, хочемо, щоб люди розуміли, що попри обстріли, вони все ж матимуть можливість безпечно з точки А дістатися до точки Б", — каже вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 8 листопада російські окупанти завдали удару по Комишувасі Запорізької області, де продовжують розбирати завали та шукати людей після атаки авіабомбами 2 листопада. Наразі відомо про 55 загиблих.

А 29 жовтня Росія атакувала FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі, внаслідок чого постраждали люди. Травмованим надали всю необхідну медичну допомогу.