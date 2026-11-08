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Головна Новини дня Зеленський: РФ вдарила по Комишувасі, де розбирають завали

Зеленський: РФ вдарила по Комишувасі, де розбирають завали

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8 листопада 2026 11:52
Росія атакувала Комишуваху FPV-дроном: на місці продовжують шукати людей REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти у неділю, 8 листопада, завдали удару FPV-дроном по Комишувасі Запорізької області. У населеному пункті вже всьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після атаки авіабомбами, яка забрала життя 55 людей. 

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Комишувасі 8 листопада

"Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей", — зазначив Зеленський.

За його словами, під завалами ще можуть залишатися люди. Глава держави назвав обстріл абсолютним цинізмом та жорстокістю.

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Інші російські атаки

Вночі Росія атакувала Дніпропетровську область. Ворог завдав удару по енергетиці, внаслідок чого понад 600 тисяч людей залишилися без світла.

Крім того, складна ситуація в Харківській області

"Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи", — повідомив український лідер.

Зеленський подякував енергетикам, комунальникам, кожній ремонтній бригаді, які цілодобово повертають водо-, електро-, теплопостачання людям. 

Російські удари за тиждень

Лише за цей тиждень РФ випустила по українських містах та громада:

  • 115 ракет різних типів;
  • майже 1900 керованих авіабомб;
  • понад 3000 ударних дронів.

Зеленський зазначив, що йдеться про комбіновані удари, в яких багато балістики. Зокрема, значна частина ракет вироблена саме цього року. За словами глави держави, Україна постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, які залучені до виробництва балістики РФ.

"У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Дякую всім партнерам, які справді допомагають", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVEГУР ідентифікувало російських військовослужбовців, які брали участь у прицільному авіаційному ударі по школі в селищі Комишуваха. У приміщенні навчального закладу на той момент мирні жителі отримували гуманітарну допомогу. 

А 8 листопада російські окупанти завдали удару дроном по передмістю Дніпра. Ворог вбив одну людину та ще одну поранив. На місці атаки сталася пожежа.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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